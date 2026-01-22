Размер шрифта
Развеян распространенный миф о причине рака желудка

BMJ: длительный прием препаратов от изжоги не увеличивает риск рака желудка
RIKEN

Ученые из ряда ведущих университетов Северной Европы развеяли миф о связи между длительным приемом препаратов от изжоги и язвы — ингибиторов протонной помпы — и риском развития рака желудка. Результаты исследования опубликованы в журнале The BMJ.

Авторы работы сравнили данные более 17 тысяч пациентов с раком желудка и около 172 тысяч человек без этого диагноза. Испытуемые были сопоставимы по возрасту, полу и другим ключевым характеристикам. Отдельно оценивалась длительность приема препаратов, снижающих кислотность желудка. Чтобы избежать искажения результатов, исследователи исключили период непосредственно перед постановкой диагноза, когда лекарства могли назначаться из-за уже развивающегося заболевания.

Ингибиторы протонной помпы (ИПП) подавляют активность фермента, который в большом количестве содержится в слизистой оболочке желудка и участвует в синтезе соляной кислоты. В результате снижается раздражающее действие последней на ЖКТ. В 2018 году ученые из Гонконга пришли к выводу, что некоторые схемы применения ИПП (с антибиотиками) повышают риск развития рака желудка в два раза.

Новый анализ учитывал широкий круг факторов риска, включая инфекцию Helicobacter pylori, язвенную болезнь, ожирение, диабет, курение, употребление алкоголя и прием других лекарств. После такой корректировки статистическая связь между длительным применением ингибиторов протонной помпы и раком желудка исчезла. Аналогичный результат был получен и для другой группы антацидных средств — блокаторов H2-рецепторов.

Исследователи подчеркивают, что работа носит наблюдательный характер и не позволяет окончательно судить о причинно-следственных связях. Однако большой размер выборки и доступ к качественным национальным медицинским регистрам позволили устранить многие ограничения предыдущих исследований.

По мнению авторов, эти данные должны снизить тревогу у пациентов, которым требуется длительное лечение препаратами для снижения кислотности, и помочь врачам принимать более обоснованные решения при назначении такой терапии.

Ранее врач рассказал, что пропуск завтрака приводит к возникновению желчных камней.

