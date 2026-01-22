Психолог объяснила, почему у россиян вырос интерес к порно с пуками

По данным платформы, специализирующейся на видеороликах для фетишистов, в 2025 году среди россиян самым быстро набирающим популярность жанром стал фартинг. Такие клипы ориентированы на людей, которых возбуждает метеоризм. Вспышку интереса могла спровоцировать усталость пользователей интернета от традиционного порно, рассказала «Газете.Ru» психиатр, сексолог и сомнолог Lahta Clinic Юлия Муртазина.

«Порно действительно может наскучить, так как большинство видео имеют похожий сценарий. Мозг человека быстро адаптируется к одинаковым стимулам, из-за чего эффект новизны пропадает и удовольствие снижается. Человек начинает искать более необычные или экстремальные формы контента, чтобы получить более сильные эмоции и стимуляцию», – считает Муртазина.

Фетиши, будь то фартинг или что-нибудь еще, не являются болезнью и не требуют вмешательства медицинских специалистов, если не доставляют дискомфорта другим людям и не представляют для них угрозу, как, например, вуайеризм (подглядывание) или эксгибиционизм (желание демонстрировать голое тело).

«Фетиш считается расстройством (парафилическим расстройством) только, если он вызывает сильное внутреннее страдание, тревогу, стыд, становится основной или единственной формой сексуального удовлетворения, является социально неприемлемым, если при таком поведении есть риски, связанные со здоровьем и безопасностью, если отсутствует согласие другой стороны», – заметила Муртазина.

