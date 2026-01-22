Размер шрифта
Назван метод замедления старения иммунной системы

Frontiers: интервальное голодание может замедлить старение иммунной системы
Ivan Marc/Shutterstock/FOTODOM

Периодическое голодание может повышать эффективность работы иммунных клеток и снижать общее воспаление в организме. К такому выводу пришли ученые из Онкологического центра имени короля Хусейна (Иордания). Результаты исследования опубликованы в журнале Frontiers in Nutrition.

Авторы проанализировали данные ранее опубликованных исследований на тему интервального голодания — на такой диете соблюдается периодичность полного отказа от еды, например, на 16 часов в сутки. Ученые пришли к выводу, что чередование периодов приема пищи и голодания сопровождается метаболическими сдвигами. Во время голодания организм переходит от использования глюкозы к активному окислению жиров и выработке кетоновых тел, включая β-гидроксибутират.

Эти изменения, как предполагается, могут запускать клеточные механизмы «ремонта» и экономии ресурсов — в частности аутофагию. Это процесс, при котором клетки разлагают и перерабатывают свои собственные дисфункциональные структуры. Также активируются сигнальные пути, связанные с устойчивостью к стрессу и контролем воспаления.

В ряде наблюдений такие процессы ассоциировались с более низким уровнем провоспалительных молекул и более скоординированной работой иммунных клеток. По словам ученых, такие эффекты потенциально может смягчать возрастное снижение иммунной функции.

Отдельное внимание ученые уделили воздействию на мозг: хроническое воспаление и окислительный стресс считаются важными факторами возрастных когнитивных изменений. Метаболическое «переключение» при голодании теоретически способно уменьшать нейровоспаление и связанные с ним нарушения.

При этом исследователи подчеркивают, что доказательная база пока остается ограниченной. Значительная часть данных о механизмах получена на животных моделях, а исследования у людей часто были краткосрочными и проводились среди относительно здоровых участников. Кроме того, эффекты периодического голодания во многих случаях сопоставимы с результатами постоянного ограничения калорий.

Ранее популярная прививка оказалась способной замедлять старение у пожилых.

