Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Притязания США на ГренландиюСтолкновение поездов в ИспанииПереговоры о мире на Украине
Наука

Популярная прививка оказалась способной замедлять старение у пожилых

JGSA: вакцинация против опоясывающего лишая замедляет старение у пожилых
Global Look Press

Ученые из Школы геронтологии имени Леонарда Дэвиса в Американском университете выяснили, что вакцинация против опоясывающего лишая может быть связана с более медленным биологическим старением у пожилых людей. Работа основана на данных крупного национального исследования Health and Retirement Study и опубликована в журнале Journals of Gerontology, Series A: Biological Sciences and Medical Sciences (JGSA).

Опоясывающий лишай (herpes zoster) возникает при повторной активации вируса ветряной оспы и чаще всего поражает людей старше 50 лет. Вакцинация защищает от самого заболевания и снижает риск постгерпетической невралгии — длительной и трудноизлечимой боли после инфекции. Однако новое исследование указывает на более широкий эффект прививки.

Анализ охватил более 3800 участников в возрасте 70 лет и старше. Ученые сравнили показатели биологического старения у вакцинированных и невакцинированных людей, учитывая социальные и медицинские факторы. Оказалось, что у привитых участников в среднем наблюдалось более медленное биологическое старение.

В отличие от календарного возраста, биологическое старение отражает реальное состояние организма — работу иммунной системы, уровень воспаления, изменения в активности генов и функционирование органов. Исследователи оценивали сразу семь таких параметров, включая воспаление, врожденный и адаптивный иммунитет, эпигенетические и транскриптомные изменения, а также составной показатель общего биологического возраста.

Наиболее заметные различия касались уровня хронического воспаления и молекулярных маркеров старения. У вакцинированных людей они были ниже, а совокупный показатель биологического возраста — «моложе», чем у тех, кто не получал прививку. Этот эффект сохранялся даже у участников, прошедших вакцинацию четыре и более лет назад.

По словам первого автора исследования, доцента Юнг Ки Ким, результаты дополняют растущее число данных о том, что взрослые вакцины могут влиять на процессы старения, а не только защищать от инфекций. Ученые предполагают, что предотвращение повторной активации вируса снижает фоновое воспаление — один из ключевых факторов возрастных заболеваний, включая сердечно-сосудистые и нейродегенеративные.

Ранее в организме был найден «выключатель» воспаления.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27663379_rnd_2",
    "video_id": "record::da4959a0-a89b-4777-931a-8961d146ec9e"
}
 
Теперь вы знаете
Россияне ностальгируют по 2016 году. Чем он так запомнился?
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+