Популярная прививка оказалась способной замедлять старение у пожилых

Ученые из Школы геронтологии имени Леонарда Дэвиса в Американском университете выяснили, что вакцинация против опоясывающего лишая может быть связана с более медленным биологическим старением у пожилых людей. Работа основана на данных крупного национального исследования Health and Retirement Study и опубликована в журнале Journals of Gerontology, Series A: Biological Sciences and Medical Sciences (JGSA).

Опоясывающий лишай (herpes zoster) возникает при повторной активации вируса ветряной оспы и чаще всего поражает людей старше 50 лет. Вакцинация защищает от самого заболевания и снижает риск постгерпетической невралгии — длительной и трудноизлечимой боли после инфекции. Однако новое исследование указывает на более широкий эффект прививки.

Анализ охватил более 3800 участников в возрасте 70 лет и старше. Ученые сравнили показатели биологического старения у вакцинированных и невакцинированных людей, учитывая социальные и медицинские факторы. Оказалось, что у привитых участников в среднем наблюдалось более медленное биологическое старение.

В отличие от календарного возраста, биологическое старение отражает реальное состояние организма — работу иммунной системы, уровень воспаления, изменения в активности генов и функционирование органов. Исследователи оценивали сразу семь таких параметров, включая воспаление, врожденный и адаптивный иммунитет, эпигенетические и транскриптомные изменения, а также составной показатель общего биологического возраста.

Наиболее заметные различия касались уровня хронического воспаления и молекулярных маркеров старения. У вакцинированных людей они были ниже, а совокупный показатель биологического возраста — «моложе», чем у тех, кто не получал прививку. Этот эффект сохранялся даже у участников, прошедших вакцинацию четыре и более лет назад.

По словам первого автора исследования, доцента Юнг Ки Ким, результаты дополняют растущее число данных о том, что взрослые вакцины могут влиять на процессы старения, а не только защищать от инфекций. Ученые предполагают, что предотвращение повторной активации вируса снижает фоновое воспаление — один из ключевых факторов возрастных заболеваний, включая сердечно-сосудистые и нейродегенеративные.

