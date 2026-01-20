Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Притязания США на ГренландиюСтолкновение поездов в ИспанииПереговоры о мире на Украине
Наука

Ученый призвал анализировать геномы всех россиян при рождении

Генетик Волчков: россиянам нужно проводить анализ всего генома после рождения
Shutterstock

Правильным решением было бы сразу же делать полный генетический анализ всего генома родившегося человека, секвенирование (чтение) которого бы дало ответы на все вопросы касательно его здоровья, отметил в беседе с «Газетой.Ru» руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков.

Сегодня после рождения младенцы проходят неонатальный скрининг – биохимическое исследование крови на 36 нозологий. Это все орфанные (редкие) наследуемые заболевания. Однако в данный момент новорожденным делают не генетический, а биохимический анализ, которым можно эффективно выявлять ограниченное число заболеваний.

«Правильным решением было бы сразу же делать полный генетический анализ всего генома родившегося человека, секвенирование (чтение) которого бы дало ответы на все вопросы. Кроме того, такой анализ генома необходимо делать только один раз в жизни», — добавил Волчков.

При этом ждать от программы правительства указания на проведение полного секвенирования генома россиян не стоит, скорее всего в стране появятся отдельные генетические панели для выявления определенного количества заболеваний, считает Волчков.

«Мое мнение, как ученого заключается в том, чтобы у каждого родившегося младенца сразу анализировали полный геном. И, таким образом, вместо того, чтобы делать десятки, сотни тысяч отдельных тестов, можно сделать один тест и пользоваться им в течение всей оставшейся жизни. Очевидно, что геном человека в течение его жизни не меняется, разве что в отдельных клетках. Самый очевидный способ применения – проверка совместимости донора и реципиента. Более того, крайне важно, чтобы у будущих родителей, которые планируют завести ребенка, был на руках полный геном, и они прошли анализ на вероятность рождения ребенка с генетическими заболеваниями. Кроме того, генетические данные россиян были бы очень полезны ученым», — объяснил Волчков.

Ранее россиянам рассказали, чем может обернуться окунание в стоячую воду.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27663493_rnd_9",
    "video_id": "record::0ae8e308-d7e6-4016-95b7-3d88bda21d05"
}
 
Теперь вы знаете
Не поручайте это нейросетям. Где автоматизация может обернуться катастрофой
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+