Ученый призвал анализировать геномы всех россиян при рождении

Правильным решением было бы сразу же делать полный генетический анализ всего генома родившегося человека, секвенирование (чтение) которого бы дало ответы на все вопросы касательно его здоровья, отметил в беседе с «Газетой.Ru» руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков.

Сегодня после рождения младенцы проходят неонатальный скрининг – биохимическое исследование крови на 36 нозологий. Это все орфанные (редкие) наследуемые заболевания. Однако в данный момент новорожденным делают не генетический, а биохимический анализ, которым можно эффективно выявлять ограниченное число заболеваний.

«Правильным решением было бы сразу же делать полный генетический анализ всего генома родившегося человека, секвенирование (чтение) которого бы дало ответы на все вопросы. Кроме того, такой анализ генома необходимо делать только один раз в жизни», — добавил Волчков.

При этом ждать от программы правительства указания на проведение полного секвенирования генома россиян не стоит, скорее всего в стране появятся отдельные генетические панели для выявления определенного количества заболеваний, считает Волчков.

«Мое мнение, как ученого заключается в том, чтобы у каждого родившегося младенца сразу анализировали полный геном. И, таким образом, вместо того, чтобы делать десятки, сотни тысяч отдельных тестов, можно сделать один тест и пользоваться им в течение всей оставшейся жизни. Очевидно, что геном человека в течение его жизни не меняется, разве что в отдельных клетках. Самый очевидный способ применения – проверка совместимости донора и реципиента. Более того, крайне важно, чтобы у будущих родителей, которые планируют завести ребенка, был на руках полный геном, и они прошли анализ на вероятность рождения ребенка с генетическими заболеваниями. Кроме того, генетические данные россиян были бы очень полезны ученым», — объяснил Волчков.

Ранее россиянам рассказали, чем может обернуться окунание в стоячую воду.