Наука

Назван простой способ улучшить языковые способности у ребенка

CHB: замена смартфона книгами способствует развитию языковых навыков у детей
Yuganov Konstantin/Shutterstock/FOTODOM

Замена экранного времени совместным чтением с родителями связана с улучшением языковых и социально-эмоциональных навыков у маленьких детей — даже по сравнению с «образовательным» цифровым контентом. К такому выводу пришли китайские исследователи. Работа опубликована в журнале Computers in Human Behavior (CHB).

Сегодня экраны стали неотъемлемой частью повседневной жизни семей, и родителям постоянно приходится решать, как именно ребенок проведет время. Поскольку сутки ограничены 24 часами, каждая активность имеет «цену упущенных возможностей»: время у экрана вытесняет чтение, игру или живое общение. Авторы нового исследования сосредоточились именно на этом эффекте замещения.

Команда под руководством Шифэн Ли из Северо-Западного педагогического университета изучила, как перераспределение времени между разными занятиями связано с развитием детей. В исследовании участвовали 202 воспитанника детских садов в возрасте от 3 до 6 лет из города Ланьчжоу и их родители. Взрослые подробно фиксировали, сколько минут в день дети проводят за экранами, читают вместе с родителями или играют с ними.

Экранное время разделили на категории: образовательный и развлекательный контент, а также самостоятельный просмотр и совместный с родителями. Развитие детей оценивали с помощью стандартизированных тестов — на фонологическую и орфографическую осведомленность, скорость называния объектов, а также на понимание эмоций и социальных норм.

Для анализа ученые использовали метод изотемпоральной подстановки — статистический подход, который позволяет оценить, что происходит, если заменить, например, 15 минут экранного времени на 15 минут чтения, не меняя общий объем активности.

Результаты показали, что совместное чтение с родителями оказалось наиболее «выигрышной» активностью. Дети, которые больше читали с взрослыми, демонстрировали лучшие языковые навыки и более высокую социально-эмоциональную компетентность. Напротив, увеличение общего экранного времени было связано с более низкими показателями по этим шкалам.

Авторы предполагают, что дело в качестве взаимодействия. Чтение создает условия для диалога, вопросов, объяснений и обсуждения эмоций персонажей, тогда как цифровые устройства часто берут «обратную связь» на себя, снижая вовлеченность взрослых.

Ранее россиянам рассказали, что на самом деле произойдет, если запретить соцсети подросткам.

