Ученые выяснили, почему мы злимся, когда голодные

Раздражительность из-за голода — знакомое многим состояние, получившее в английском языке название hangry (от hungry и angry). Несмотря на повседневность этого явления, до недавнего времени ученые почти не изучали, как именно голод влияет на настроение здоровых людей. Новое исследование психологов показало: дело не только в уровне сахара в крови, но и в том, насколько человек осознает сигналы собственного тела. Об этом сообщает портал The Conversation.

В эксперименте приняли участие 90 здоровых взрослых. В течение месяца они носили непрерывные датчики уровня глюкозы — такие же используют пациенты с диабетом. Устройства измеряли концентрацию сахара в крови каждые несколько минут. Параллельно участники до двух раз в день фиксировали в смартфоне свое настроение и уровень голода по шкале от 0 до 100.

Результаты оказались неожиданными. Ухудшение настроения было связано не с объективным снижением уровня глюкозы, а с субъективным ощущением голода. Проще говоря, люди становились раздражительными не тогда, когда энергии в организме становилось меньше, а когда они осознавали, что голодны.

Кроме того, ученые обнаружили важную индивидуальную разницу. Люди, которые точнее чувствовали состояние своего организма — уровень энергии, насыщение, усталость, — реже сталкивались с резкими перепадами настроения. В психологии эта способность называется интероцепцией — восприятием внутренних сигналов тела.

С точки зрения нейробиологии голод начинается с реакции нейронов гипоталамуса, которые фиксируют энергетический дефицит. Осознанное чувство голода формируется при участии островковой коры мозга — области, связанной не только с телесными ощущениями, но и с эмоциями. Именно на этом этапе физиология «встречается» с настроением.

Исследователи подчеркнули: люди с более развитой интероцепцией не меньше других испытывают голод, но лучше регулируют эмоциональную реакцию на него. Это важно, поскольку резкие перепады настроения могут ухудшать отношения с окружающими, снижать самоконтроль и приводить к импульсивным решениям — например, к перееданию или выбору менее полезной пищи.

Особенно уязвимы к эффекту «hangry» дети: им сложнее распознавать сигналы организма, а внимание легко переключается на внешние стимулы. Однако и взрослые в условиях плотного графика, стресса и цифровых отвлечений часто пропускают момент, когда уровень энергии начинает снижаться.

По словам авторов работы, простые меры — регулярный режим питания, физическая активность и более внимательное отношение к телесным ощущениям — могут снизить риск раздражительности при голоде. Улучшая способность чувствовать потребности организма, человек поддерживает не только физическое, но и психическое благополучие.

Ранее была названа лучшая диета для здоровья сердца.