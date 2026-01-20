Размер шрифта
Болезни кишечника предложили лечить слизью ракообразных

NatBio: слизь ракообразных ускоряет заживление ран кишечника
CSIRO

Ученые из Шэньчжэньского института синтетической биологии установили, что слизь ракообразных ускоряет заживление повреждений кишечника, вызванных воспалительными заболеваниями. Исследование опубликовано в журнале Nature Biotechnology (NatBio).

Речь идет о белках, которые ракообразные используют как «клей», чтобы прочно закрепляться на подводных поверхностях. Исследователи решили проверить, могут ли эти вещества помочь заживлять повреждения слизистой кишечника при болезни Крона и язвенном колите.

Воспалительные заболевания кишечника развиваются из-за сбоя иммунной системы и сопровождаются хроническим воспалением, болью, диареей и внутренними кровотечениями. При тяжелом течении врачи вынуждены использовать металлические зажимы для остановки кровотечения, что повышает риск осложнений и инфекций.

Авторы работы создали «живой клей» на основе генетически модифицированных бактерий Escherichia coli. Безвредный штамм научили вырабатывать два типа белков: один активируется при контакте с кровью и запускает заживление, другой действует как биологический герметик и удерживается на влажной поверхности кишечника.

Эффективность подхода проверили на мышах с экспериментально вызванным воспалением кишечника. Животные, получившие модифицированные бактерии, быстрее восстанавливали вес, а состояние их кишечника через десять дней почти не отличалось от здорового. Похожие результаты удалось получить и при введении бактерий в таблетированной форме, при этом побочных эффектов ученые не обнаружили.

Исследователи считают, что такой подход может стать более щадящей альтернативой существующим методам лечения. Однако прежде чем говорить о применении у людей, технологию предстоит протестировать на крупных животных и в клинических исследованиях.

Ранее ученые выяснили, что белковая диета защищает от опасной кишечной инфекции.

