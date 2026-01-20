Назван простой способ улучшить здоровье

Около трети взрослых жителей США регулярно испытывают одиночество, а примерно четверть не имеют достаточной социальной и эмоциональной поддержки. Такие данные приводят специалисты Национальных институтов здоровья США, подчеркивая: социальная изоляция — это не просто психологический дискомфорт, а серьезный фактор риска для здоровья. Об этом сообщает U.S. Centers for Disease Control and Prevention (CDC).

По словам Элизабет Некки, эксперта по социальным и поведенческим наукам из Национального института здравоохранения, человек — сугубо социальный вид.

«Мы крайне зависим от других людей с самого рождения. Поэтому ощущение социальной изоляции воспринимается организмом как состояние сильного стресса», — объясняет она.

Хронический стресс, в свою очередь, связан с развитием целого ряда заболеваний. Исследования показывают, что люди, испытывающие одиночество или социальную изоляцию, чаще сталкиваются с сердечно-сосудистыми болезнями, ожирением, повышенным артериальным давлением, депрессией и тревожными расстройствами. У них также выше риск развития болезни Альцгеймера и других форм деменции.

При этом ученые подчеркнули: одиночество и социальная изоляция — не одно и то же. Изоляция означает объективное отсутствие социальных связей, тогда как одиночество — это субъективное чувство.

Оба состояния могут негативно сказываться на здоровье, особенно при наличии дополнительных факторов риска. К ним относятся проживание в одиночку, проблемы со зрением или слухом, психические расстройства, ограниченная подвижность. В группе повышенного риска также жители сельских районов, неблагополучных или труднодоступных кварталов, недавно вышедшие на пенсию люди и те, кто пережил утрату близкого.

Возраст тоже играет роль. Психолог Эйлин Грэм из Северо-Западного университета отметила, что уровень одиночества особенно высок в молодом и пожилом возрасте, тогда как в среднем возрасте он, как правило, снижается. При этом в поздние годы жизни многие начинают сознательно сосредотачиваться на меньшем числе, но более качественных и значимых отношений — и эта стратегия может быть защитной для психического здоровья.

Хорошая новость, по словам исследователей, заключается в том, что даже небольшие социальные контакты способны принести пользу.

«Даже короткие взаимодействия могут иметь значение. Это может стать первым шагом», — подчеркнула Некка.

Специалисты советуют начинать с простых действий: ходить в магазин в одно и то же время и перекидываться парой слов с продавцом, интересоваться делами соседей, особенно пожилых или одиноких родителей, предлагать помощь или совместный ужин. Волонтерство, участие в клубах по интересам, занятия в группах физической активности или обучение других своим навыкам также помогают укреплять социальные связи.

Как подчеркнули ученые, борьба с одиночеством — это не только личная задача, но и важный элемент общественного здоровья. Поддержка социальных контактов может стать одним из простых и эффективных способов снизить нагрузку на систему здравоохранения и улучшить качество жизни миллионов людей.

