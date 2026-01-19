Kyodo: В Японии создали унитазы с функцией анализа кала по трем показателям

Японская компания-производитель сантехники Toto Ltd. представила унитазы с функцией автоматического анализа стула, ориентированные на пользователей, следящих за состоянием здоровья. О запуске новой технологии сообщило агентство Kyodo.

Новинка встроена в две модели премиальной линейки. Внутри унитаза установлен сенсорный модуль со светодиодной системой, которая сканирует испражнения сразу после использования. Устройство оценивает форму, объем и цвет стула, фиксируя параметры без участия пользователя.

Система классифицирует форму и плотность стула по семи категориям — аналогично медицинским шкалам, используемым для оценки работы кишечника. Объем и цвет регистрируются по трем уровням. Собранные данные автоматически передаются в приложение для смартфона, где пользователь может просматривать динамику показателей и отслеживать изменения со временем.

Кроме того, приложение предлагает простые рекомендации по образу жизни и питанию. Например, при признаках запоров система может посоветовать увеличить потребление овощей или пищевых волокон. В компании подчеркивают, что технология не предназначена для постановки диагнозов, но может помочь раньше заметить отклонения в работе пищеварительной системы.

Ранее врач предупредил об опасности длительного сидения в туалете.