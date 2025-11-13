Россиянам объяснили, почему после COVID-19 легкие продолжают повреждаться

COVID-19 вызывает сильную воспалительную реакцию в организме, особенно в легких. Это воспаление может повреждать легочные ткани и приводить к образованию рубцовой ткани (фиброза). Причем воспаление продолжает повреждать легкие даже после исчезновения симптомов заболевания, рассказала «Газете.Ru» кандидат медицинских наук, ассистент кафедры госпитальной терапии Института материнства и детства Пироговского Университета Татьяна Ким.

«Вирус SARS-CoV-2, вызывающий COVID-19, может непосредственно повреждать альвеолы — маленькие воздушные мешочки в легких, где происходит обмен газов. Это повреждение может способствовать развитию фиброза. В ответ на повреждение легочной ткани организм может начать производить избыточное количество коллагена и других компонентов внеклеточного матрикса. Это приводит к утолщению и жесткости легочной ткани, что характерно для фиброза», — объяснила Ким.

Ким также подчеркнула, даже после того, как острые симптомы COVID-19 исчезают, воспалительный процесс может продолжаться, способствуя дальнейшему повреждению легочной ткани и развитию фиброза.

«Тяжелая пневмония может привести к механическим повреждениям легочных структур, особенно в случаях, когда пациент нуждается в искусственной вентиляции легких. Тем не менее у многих пациентов, даже с тяжелым поражением, легкие демонстрируют удивительную способность к восстановлению (так называемое «рассасывание»). Воспаление постепенно стихает, и часть поврежденной ткани может вернуться в нормальное состояние. В итоге после тяжелого ковида вероятность фиброза высока, но не стопроцентна. Ключевую роль в определении исхода играет вовремя начатое лечение, реабилитационные мероприятия. Через 3-6 месяцев после болезни необходимо сделать компьютерную томографию (КТ) грудной клетки, чтобы оценить, какие изменения остались в легких», — добавила врач.

