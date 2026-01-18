Смартфоны могут усиливать боль от одиночества, выяснили ученые

Ученые из Университетской клиники Гейдельберга установили, что чрезмерное использование смартфонов связано с усиленной «социальной болью» — усиленной реакцией мозга на социальное отвержение и изоляцию. Результаты исследования опубликованы в журнале Computers in Human Behavior (CHB).

Исследование показало: люди, которые с трудом контролируют использование смартфонов, воспринимают социальную изоляцию как более эмоционально болезненный опыт на нейронном уровне. Это может быть одним из ключевых психологических механизмов, лежащих в основе компульсивного обращения к цифровым устройствам.

В отличие от прежних работ, которые рассматривали зависимость от смартфонов через призму дофамина и системы вознаграждения, авторы сосредоточились на социальной стороне проблемы. Смартфоны давно стали главным инструментом поддержания контактов, а стремление постоянно быть на связи может быть попыткой избежать неприятных чувств, связанных с одиночеством.

В эксперименте приняли участие 41 человек в возрасте от 18 до 30 лет. С помощью специальной шкалы участников разделили на группу с чрезмерным использованием смартфонов и контрольную группу. Во время функциональной МРТ они выполняли задание Cyberball — виртуальную игру, имитирующую социальное включение и исключение.

Когда участников намеренно «игнорировали» в игре, у людей с чрезмерным использованием смартфонов наблюдалась повышенная активность в средней поясной коре — области мозга, связанной с переживанием эмоциональной боли и негативных чувств. У контрольной группы в аналогичной ситуации активировались зоны, отвечающие скорее за внимание, чем за эмоции.

Кроме того, участники с зависимым поведением набрали более высокие баллы по шкале страха упустить что-то важное (FOMO). По мнению исследователей, повышенная чувствительность к социальному отвержению может заставлять таких людей чаще обращаться к смартфону как к способу защиты от изоляции.

Авторы отмечают, что смартфоны в этом случае не просто вызывают зависимость, а усиливают эмоциональную уязвимость. Это подчеркивает важность учета социальных и психологических факторов при попытке понять, почему некоторым людям так сложно отложить телефон.

