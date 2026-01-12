Назван неожиданный фактор защиты от депрессии

Грудное вскармливание снижает риск депрессии и тревожности у матерей даже через 10 лет после родов. Это показало исследование, опубликованное в журнале BMJ Open.

Ученые в течение десяти лет наблюдали за 168 женщинами после их второй беременности. Оценивались особенности грудного вскармливания, наличие депрессии или тревожного расстройства.

Почти 73% участниц кормили грудью хотя бы некоторое время. В среднем исключительно грудное вскармливание длилось около пяти с половиной недель. Более трети женщин суммарно кормили грудью не менее года. Через 10 лет после родов депрессия или тревожность развилась у 13% участниц.

Анализ показал: женщины, которые кормили грудью, особенно в течение длительного времени, реже сообщали о проблемах с психическим здоровьем в среднем возрасте. Также выяснилось, что женщины с депрессией или тревожностью реже кормили грудью в целом, общий опыт грудного вскармливания в этой группе также был короче.

Каждая дополнительная неделя исключительно грудного вскармливания в течение жизни была связана со снижением вероятности депрессии и тревожности примерно на 2%, даже после учета возраста, уровня физической активности и доли алкоголя в рационе.

Авторы подчеркивают, что работа не доказывает причинно-следственную связь: выборка была небольшой, а данные о психическом здоровье основывались на самоотчетах. Тем не менее результаты указывают на возможную долгосрочную связь между грудным вскармливанием и психическим благополучием матерей и дополняют данные о его пользе не только для ребенка, но и для женщины.

