Сколько мандаринов можно есть на Новый год, рассказал врач

Врач Белоусов: взрослому в день можно есть не более трех мандаринов

Взрослым не стоит есть больше трех мандаринов в день, а детям лучше не есть больше одного мандарина, рассказал «Газете.Ru» врач-гастроэнтеролог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Евгений Белоусов.

«Для здорового взрослого оптимально ограничиться двумя-тремя плодами. Такой объём покрывает суточную потребность в витамине С и не нагружает пищеварение. Конечно, в новогоднюю ночь можно съесть и больше, — реакция организма зависит от индивидуальной переносимости, но именно «пару штук» врачи считают безопасной нормой. Детям до трёх лет достаточно одного небольшого мандарина в сутки», – отметил врач.

Мандарин — продукт низкокалорийный, большая часть которого состоит из воды. Он приносит пользу иммунитету, помогает во время простуды, улучшает пищеварение за счёт пищевых волокон. Но именно из-за кислот и сахаров мандарины могут быть не всегда безвредными.

«Чувствительный желудок, заболевания поджелудочной железы, аллергия — всё это повод относиться к фрукту осторожно. Кислотность мандарина стимулирует выработку желудочного сока, поэтому людям с гастритами и язвенными заболеваниями стоит употреблять цитрус только после еды и в небольшом количестве. Тем, у кого есть склонность к аллергическим реакциям, тоже лучше не переедать: яркая кожура и насыщенный сок могут спровоцировать зуд и высыпания. Детям мандарины в рацион вводят постепенно, наблюдая за реакцией организма. Кстати, есть их лучше не на голодный желудок, а как десерт, — так они лучше усвоятся и не вызовут раздражения слизистой», – заключил врач.

