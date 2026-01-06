Размер шрифта
«Роскосмос» показал фото туманности «Рождественская елка»

«Роскосмос» показал туманность «Рождественская елка» в созвездии Единорога
Николай Вдовин/Роскосмос

«Роскосмос» опубликовал снимок туманности NGC 2264, известной как «Рождественская елка», расположенной в созвездии Единорога.

В госкорпорации пояснили, что этот космический объект является областью активного звездообразования и получил свое неофициальное название из-за сходства формы с украшенным праздничным деревом.

В «Роскосмосе» отметили, что структура туманности напоминает елку с «гирляндами» из газопылевых облаков и яркими звездами. В ее состав входят Коническая туманность, расположенная в верхней части кадра и напоминающая перевернутую елку, а также туманность «Лисий мех» в центральной зоне изображения.

Съемка была выполнена с использованием телескопа TS-Optics Photoline с апертурой 80 мм и редуктором фокуса, камеры ASI533MC Pro и монтировки HEQ5 Pro. Для повышения детализации применялся фильтр L-eNhance, а суммарная выдержка составила почти четыре часа. В корпорации уточнили, что созвездие Единорога находится примерно в 2,5 тыс. световых лет от Земли.

Ранее «Роскосмос» опубликовал фото самого крупного айсберга на планете.

