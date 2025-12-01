Стресс или болезнь Паркинсона? Врач назвал главную причину нервных тиков

Часто люди могут ощущать подергивание века, уголка рта или носа. Как правило, такие нервные тики – это следствие стресса, эмоционального напряжения и проходят они самостоятельно. Однако в некоторых случаях такие избыточные движения (гиперкинезы), одним из типов которых являются тики, могут свидетельствовать об опасных патологиях, например болезни Паркинсона, рассеянном склерозе, эпилепсии или повреждении лицевого нерва. Подробнее о нервных тиках «Газете.Ru» в Международный день невролога рассказал врач-невролог, доктор медицинских наук, профессор, завкафедрой нервных болезней Сеченовского университета Владимир Парфенов.

— Что такое тики? Какое определение нервным тикам дают неврологи?

— Тики — это непроизвольные быстрые стереотипные повторяющиеся сокращения отдельных групп мышц, которые внешне напоминают нормальные произвольные движения. Это может быть моргание, зажмуривание, подергивания головой, пожимания плечами.

Но существуют и вокальные тики. Простые — это покашливание, шмыганье носом, фырканье, свист или похрюкивание, а сложные — повторение собственных или чужих слов, выкрикивание фраз. Многие слышали о синдроме Туретта, для которого характерны генерализованные моторные и сложные вокальные тики.

Но все же тики — это больше проблема детей, чем взрослых. Они обычно возникают в возрасте до 12 лет (преимущественно в 4–6 лет) и сочетаются с нарушениями внимания и избыточной двигательной активностью (синдром гиперактивности и дефицита внимания), эмоциональными нарушениями. Как правило, они носят идиопатический характер (возникают сами по себе, причина не совсем понятна) и с возрастом у большинства пропадают.

— Почему могут возникать такие тики?

— Часто мы не знаем точных причин их возникновения. Однако знаем, что в большинстве случаев они не связаны с серьезными отклонениями в функционировании мозга, но могут быть спровоцированы психологическими факторами или физиологическими состояниями. Например, развод родителей, скандалы в семье, начало школьного обучения, переутомление и прочее. Кроме того, дети сейчас живут в мире технологий, и из-за гаджетов у ребенка могут возникнуть разные проблемы. Например, если у него что-то не получилось в игре, он может начать нервничать.

Все эти проблемы решаются, причем без медикаментов. Организация правильного образа жизни, работа с психологом, создание благоприятной обстановки в семье, правильное питание, регулярная физическая активность приводят к тому, что эти тики полностью уходят. Если тики не пропадают в течение года, мы называем это синдромом Туретта, но это более редкое состояние.

— Тики могут возникать и у взрослых. Например, самая частая история — у человека начинает дергаться веко. О чем такие тики могут говорить?

— Тики у взрослых могут представлять собой самые разнообразные заболевания, но в подавляющем большинстве случаев это нестрашно.

То, о чем вы говорите, то есть подергивания глаза, например, — это как правило следствие переутомления, стресса. Это благоприятное по своему прогнозу состояние, которое проходит само.

Отдельно следует упомянуть лицевые гиперкинезы эпилептической природы, во время которых отмечаются повторяющиеся, ритмичные и быстрые подергивания век. Они могут сочетаться с подергиваниями рук.

Но есть еще такое состояние, как блефароспазм. Это уже не просто небольшое подрагивание века, а непроизвольное сокращение мышц век, которое может проявляться в виде частого моргания или даже полного смыкания глаза. Блефароспазм представляет локальную форму мышечной дистонии, для его уменьшения часто помогает местное введение препаратов ботулинического токсина.

— А если подергивается уголок губ?

— Если губы именно подрагивают, то это тоже может быть вызвано стрессом. Но, как правило, это не длится долго. Достаточно большая группа лицевых гиперкинезов представлена тиками на почве психологических факторов — страха, эмоционального потрясения, психотравмы и др.

— А если у человека дрожит голова, это тоже тик?

— Дрожание головы — это распространенный симптом эссенциального (семейного) тремора, одного из наиболее частых вариантов гиперкинеза. Однако дрожание головы может быть наблюдаться и при спастической кривошее. При этом гиперкинезе человек непроизвольно поворачивает голову в одну сторону, что является проявлением фокальной мышечной дистонии. Часто эта патология начинается с тика — повторяющихся движений головы. Для его лечения используются препараты ботулинического токсина, их вкалывают в мышцы, которые чрезмерно активны.

Есть различные препараты ботулинического токсина. Это заболевание хорошо поддается лечению с помощью таких препаратов.

Вообще тремор и тик — это не одно и то же, хотя оба состояния и являются гиперкинезом.

Тремор чаще наблюдается в конечностях (особенно пальцах рук) и голове, представляя собой самый частый вид гиперкинезов.

Тремор покоя отмечается при отсутствии какого-либо действия. Он возрастает при эмоциональном напряжении, при активных движениях другой части тела и, напротив, уменьшается или исчезает при активном движении заинтересованной части тела, например руки. Тремор покоя чаще всего наблюдается при болезни Паркинсона.

Тремор может наблюдаться и при рассеянном склерозе. Обычно затрагивает одну или обе руки и голову. Дрожание, как правило, возникает во время движения и усиливается при достижении цели. Но у лиц с рассеянным склерозом могут встречаться и другие его виды, например тремор головы в покое.

— В сети можно найти информацию о том, что не только тремор, но и лицевые тики — симптом болезни Паркинсона. Это так?

— Нет, если у человека только лицевые тики — это точно не болезнь Паркинсона. Болезнь Паркинсона проявляется замедленностью движений, или гипокинезией. Это часто одностороннее явление, сопровождающееся скованностью движений. У некоторых пациентов может наблюдаться дрожание, тремор, но оно обычно затрагивает только одну руку и проявляется в виде счета монет или скатывания пилюль. Это дрожание легко спутать с тиком обывателю, но врач сразу поймет, что это не нервный тик, а характерные симптомы болезни Паркинсона. С точки зрения неврологии ошибочно называть это тиком.

— Резкие движения рук или ног – это тоже тики?

— Это другой вид гиперкинеза, который называется хореей. Она проявляется беспорядочными, отрывистыми движениями в мышцах конечностей, туловища и лица, причем эти движения все время сменяют друг друга в неопределенной последовательности. У больных наблюдаются непроизвольные гримасы, хаотичные движения в конечностях, туловище, шумное дыхание, пошатывание при ходьбе.

Если человек всю жизнь жил спокойно, а потом у него начались такие движения, то речь может идти о болезни Гентингтона (наследственном заболевании) или энцефалите, энцефалопатиях, структурных изменениях в головном мозге и других причинах. Опять же важно обратиться к специалисту: врач-невролог установит причину патологии и назначит лечение.

— Непроизвольный смех – это тоже тик?

— Непроизвольный смех в большинстве случаев может быть защитной реакцией на сильный стресс, страх или негативные события, но это не тик.

— Могут ли лекарственные препараты привести к появлению тиков?

— Да. Это одна из самых частых причин избыточных движений, в том числе тиков. Когда к нам обращаются пациенты с избыточными движениями, будь то тик или другое нарушение, мы в первую очередь интересуемся, не принимали ли они какие-либо препараты или другие вещества, которые могли бы вызвать такие симптомы.

Избыточные движения часто становятся причиной госпитализации, и часто это связано с тем, что человек что-то принял. Особенно это касается подростков, которые часто скрывают факт употребления запрещенных веществ.

Вообще огромное количество лекарств могут вызвать избыточные движения, перечислять их можно долго.

— Если у детей и взрослых появление тиков зачастую связано со стрессом, значит ли это, что в последние годы число пациентов с такой проблемой увеличилось?

— Можно так предполагать, но, к сожалению, статистики нет. Огромное количество людей не приходят к врачу с подобными проблемами. По некоторым данным, от тиков страдает только 1% населения, но это только те, кто обращается с проблемой к врачам, а сколько людей имеют тики на самом деле, неизвестно.

— Как человеку понять, что это не просто тик, а нужно идти к врачу?

— Сейчас активно развиваются телемедицина и видеоконсультации со специалистами. Поэтому, чтобы не гадать, лучше сразу обратиться к врачу. Он посмотрит на вас, задаст вопросы и скажет, что нужно делать дальше. Но в большинстве случаев, если у вас пару раз дернулся глаз, переживать не о чем.

Если тики не проходят в течение долгого времени, тогда вам точно нужна консультация.

При лечении невротических тиков очень эффективны психотерапевтические методы, которые все более активно начинают использоваться в нашей стране. Особенно хорошо себя показывает когнитивно-поведенческая терапия. При первичных тиках во многих случаях не требуется лекарственного лечения, крайне важны рациональная организация работы и отдыха.