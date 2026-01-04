Размер шрифта
Россиян предупредили, для кого зимние прогулки могут быть опасны

Врач Бурнацкая: сердечникам не стоит гулять на улице зимой больше 30 минут
Сердечникам, а также людям с хронической обструктивной болезнью легких в стадии обострения, тяжелой астмой и гипертонией, а также повышенной чувствительностью к холоду лучше не гулять зимой дольше получаса, рассказала «Газете.Ru» врач-терапевт, профпатолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Светлана Бурнацкая.

«Существуют противопоказания к зимним прогулкам. Относительные — хроническая обструктивная болезнь легких в стадии обострения, нестабильная стенокардия, недавний инфаркт, тяжелая астма, нарушения терморегуляции и респираторные инфекции. В этих случаях лучше не гулять дольше 20-30 минут. Абсолютные — обострение сердечной недостаточности, тяжелая артериальная гипертензия, повышенная чувствительность к холоду. Особое внимание требуется пожилым людям и детям до 3 лет», – перечислила врач.

Для большинства людей достаточно обычной умеренной ходьбы со скоростью 4–5 км/ч и пульсом 100–120 ударов в минуту не более 20-30 минут.

«Дыхательная гимнастика, спокойное дыхание через нос и выдох через рот помогает тренировать бронхи и снижать риск инфекций. Особое внимание следует уделять уязвимым группам. Дети теряют тепло быстрее из-за большей поверхности тела относительно массы, поэтому при температуре ниже –10 °C их прогулки не должны превышать 30–40 минут, обязательно проверяйте уши, щеки и пальцы. Пожилые люди имеют сниженную чувствительность к холоду и замедленный термогенез, а также хронические заболевания, поэтому им прогулки при температуре ниже –5 °C лучше ограничить 20–30 минутами с перерывами каждые 15–20 минут», – рассказала доктор.

Пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями холод опасен из-за сужения сосудов и повышения нагрузки на сердце, поэтому прогулки рекомендуется проводить при температуре выше +5 °C, избегая резких движений и подъемов, медленным шагом, и прекращать при одышке, боли в груди или головокружении.

Ранее врач рассказал, сколько можно есть мандаринов в день. 

