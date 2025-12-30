Размер шрифта
Найдена природная молекула, способная восстановить память

Aging Cell: молекула CaAKG улучшает память при болезни Альцгеймера
Альфа-кетоглутарат кальция (CaAKG) — природный и безопасный метаболит — способен восстанавливать ключевые механизмы памяти при болезни Альцгеймера. К такому выводу пришли ученые из Медицинской школы Йонг Лу Лин при Национальном университете Сингапура. Результаты исследования опубликованы в журнале Aging Cell.

Целью работы было выяснить, может ли CaAKG улучшать синаптическую пластичность — способность нейронов эффективно передавать сигналы друг другу. Именно она лежит в основе обучения и памяти.

В экспериментальных моделях болезни Альцгеймера исследователи показали, что CaAKG восстанавливает ослабленную передачу сигналов между нейронами и возвращает ассоциативную память — одну из первых когнитивных функций, страдающих при этом заболевании.

Ключевым показателем стала долговременная потенциация — процесс усиления связей между нейронами. При болезни Альцгеймера он резко нарушается, однако добавление CaAKG возвращало его к нормальному уровню. Помимо этого, молекула активировала аутофагию — систему внутриклеточной «очистки», которая помогает нейронам избавляться от поврежденных белков и поддерживать нормальную работу.

Дополнительный анализ показал, что CaAKG действует через недавно описанный молекулярный путь, повышая гибкость нейронов за счет активации L-типа кальциевых каналов и кальций-проницаемых AMPA-рецепторов. При этом он не затрагивал NMDA-рецепторы, функция которых часто нарушается из-за накопления амилоида. По словам ученых, CaAKG также восстанавливал механизм синаптической маркировки и захвата — основу формирования ассоциативных воспоминаний.

Исследователи отмечают, что уровень AKG естественным образом снижается с возрастом. Поэтому его восполнение может рассматриваться как перспективная геропротективная стратегия — подход, направленный не на отдельные симптомы, а на замедление биологических процессов старения мозга.

Ранее была названа неочевидная причина ухудшения памяти у пожилых.

