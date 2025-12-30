Размер шрифта
Назван неочевидный способ выявить риск болезней сердца

RSNA: маммография может выявить сердечно-сосудистые риски
Обычная маммография, которую применяют для раннего обнаружения рака груди, может также выявить риски для сердца и сосудов. Это показало исследование, представленное на конференции Radiological Society of North America (RSNA).

Ученые из США установили, что на стандартных снимках нередко видны кальциевые отложения в артериях молочной железы, а их наличие связано с повышенной вероятностью инфарктов, инсультов и сердечной недостаточности в будущем.

Анализ данных более чем 10 тысяч женщин показал: примерно у каждой пятой уже при первом маммографическом обследовании обнаруживают кальциноз. Причем значение имел не только сам факт его присутствия, но и динамика: у женщин, у которых кальциевые отложения со временем нарастали, риск серьезных сердечно-сосудистых событий был существенно выше. В отдельных случаях заметное прогрессирование фиксировали уже в течение одного года.

По словам ученых, маммография не требует дополнитетельного облучения или финансовых затрат. Авторы отмечают: если данные о кальцинозе артерий будут регулярно включать в рентгенологические заключения, это может стать ранним сигналом для оценки сердечно-сосудистого риска — проверки артериального давления, уровня холестерина и начала профилактических мер задолго до появления симптомов.

Ранее работу в ночную смену связали с риском агрессивного рака груди.

