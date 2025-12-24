Работу в ночную смену связали с риском агрессивного рака груди

Работа в ночную смену, частые перелеты через несколько часовых поясов и нерегулярный сон могут повышать риск развития агрессивного рака молочной железы. К такому выводу пришли ученые Колледжа искусств и наук Техасского университета A&M. Результаты исследования опубликованы в журнале Oncogene.

«Циркадные ритмы — внутренние 24-часовые биологические часы — регулируют не только сон, но и выработку гормонов, восстановление тканей и работу иммунной системы. При их хроническом нарушении естественная противоопухолевая защита ослабевает», — объяснил доктор Тапасри Рой Саркар, содиректор Центра статистической биоинформатики при Колледже искусств и наук Техасского университета A&M.

Чтобы изучить этот эффект, исследователи использовали две группы генетически модифицированных мышей с предрасположенностью к агрессивному раку молочной железы. Одна группа жила при нормальном световом режиме, другая — в условиях постоянного сбоя светового цикла.

У животных с нарушенными циркадными ритмами опухоли появлялись значительно раньше — примерно на 18-й неделе вместо обычных 22. Кроме того, такие новообразования чаще давали метастазы в легкие, что связано с более неблагоприятным прогнозом.

Анализ показал, что сбой биологических часов подавлял иммунную защиту и одновременно изменял структуру здоровой ткани молочной железы, повышая риск злокачественного перерождения.

Ключевым звеном оказался рецептор LILRB4 — иммунная контрольная точка, которая в норме ограничивает воспаление, а при раке может чрезмерно подавлять иммунный ответ. При воздействии на LILRB4 микроокружение опухоли становилось менее иммуносупрессивным, а рост и метастазирование рака замедлялись даже на фоне нарушенных циркадных ритмов.

Авторы отметили, что значительная часть мирового населения населения работает в ночную смену. Следующий крупный проект ученые планируют посвятить изучению того, как можно обратить вспять последствия хронического нарушения циркадных ритмов у людей.

