Ученые выяснили, у кого статины снижают риск рака кишечника

Frontiers: статины снижают риск рака при воспалении кишечника
Ученые из Цзилиньского университета обнаружили, что прием статинов — широко применяемых препаратов для снижения холестерина — может быть связан с более низким риском колоректального рака у пациентов с воспалительными заболеваниями кишечника (ВЗК). Результаты систематического обзора и метаанализа опубликованы в журнале Frontiers in Immunology.

Авторы проанализировали данные семи наблюдательных исследований, включавших девять независимых групп добровольцев. Ученые сравнили частоту рака толстой и прямой кишки у пациентов с ВЗК, принимавших статины, и у тех, кто их не использовал. В общей сложности в анализ вошли данные почти 640 тысяч человек. В среднем прием статинов ассоциировался со снижением риска колоректального рака примерно на 23%.

При более детальном разборе выяснилось, что в исследованиях с высоким методологическим качеством защитный эффект был выражен сильнее — риск снижался на 35%. Кроме того, важную роль играл срок наблюдения. В работах, где пациентов отслеживали более пяти лет, связь между приемом статинов и снижением онкологического риска была статистически значимо сильнее, чем при коротком периоде наблюдения. Это указывает на возможное накопительное действие препаратов.

Исследователи предполагают, что потенциальный защитный эффект может быть связан с противовоспалительными и противоопухолевыми свойствами статинов, которые особенно важны для пациентов с ВЗК, изначально имеющих повышенный риск колоректального рака.

Авторы подчеркивают, что полученные данные отражают ассоциацию, а не прямую причинно-следственную связь. Тем не менее результаты поддерживают идею о возможной химиопрофилактической роли статинов в этой группе пациентов и указывают на необходимость дальнейших клинических исследований.

Ранее были названы лекарства, с которыми опасно сочетать статины.

