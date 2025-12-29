Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеСкандал вокруг Долиной

Кому опасно пить шампанское за новогодним столом, рассказ доктор

Врач Мингазова: при гастрите лучше отказаться от шампанского на новый год
fornStudio/Shutterstock/FOTODOM

Хотя шампанское содержит меньше алкоголя, чем крепкие напитки, его влияние на организм может быть ощутимым, особенно у людей с заболеваниями пищеварительной системы, рассказала «Газете.Ru» врач-гастроэнтеролог клиники «Будь Здоров» в Уфе Светлана Мингазова.

«При язвенной болезни любое количество алкоголя усиливает секрецию желудочного сока, раздражает стенки желудка и замедляет заживление повреждений. У пациентов с хроническим гастритом даже один бокал способен вызвать обострение. Людям с синдромом раздраженного кишечника игристое часто приносит боль и спазмы из-за газов и высокой кислотности. При неспецифическом язвенном колите и болезни Крона алкоголь способен усугубить воспаление и спровоцировать ухудшение самочувствия», – объяснила доктор.

Высокое содержание сахара в шампанском может резко повысить уровень глюкозы в крови, поэтому людям с диабетом и инсулинорезистентностью напиток противопоказан.

«При панкреатите и желчнокаменной болезни употребление игристого еще более опасно: напиток раздражает поджелудочную железу и может усилить болевой синдром. Также шампанское нежелательно при заболеваниях печени, почек, склонности к аллергическим реакциям. Из-за большого количества пузырьков игристое зачастую вызывает выраженное похмелье даже у здоровых людей. Тем, кто страдает мигренями и плохо переносит алкоголь, лучше исключить шампанское из праздничного меню», – заключила доктор.

Ранее врач назвал болезнь, которую можно определить по белесому кольцу на краю роговицы глаза.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27509791_rnd_9",
    "video_id": "record::7d2af5c6-1e77-4c2a-abbf-ffb5c1aa0d9d"
}
 
Теперь вы знаете
Ожидание vs реальность. Как избавиться от плохого новогоднего подарка и ни с кем не поссориться
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+