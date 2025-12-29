Кому опасно пить шампанское за новогодним столом, рассказ доктор

Врач Мингазова: при гастрите лучше отказаться от шампанского на новый год

Хотя шампанское содержит меньше алкоголя, чем крепкие напитки, его влияние на организм может быть ощутимым, особенно у людей с заболеваниями пищеварительной системы, рассказала «Газете.Ru» врач-гастроэнтеролог клиники «Будь Здоров» в Уфе Светлана Мингазова.

«При язвенной болезни любое количество алкоголя усиливает секрецию желудочного сока, раздражает стенки желудка и замедляет заживление повреждений. У пациентов с хроническим гастритом даже один бокал способен вызвать обострение. Людям с синдромом раздраженного кишечника игристое часто приносит боль и спазмы из-за газов и высокой кислотности. При неспецифическом язвенном колите и болезни Крона алкоголь способен усугубить воспаление и спровоцировать ухудшение самочувствия», – объяснила доктор.

Высокое содержание сахара в шампанском может резко повысить уровень глюкозы в крови, поэтому людям с диабетом и инсулинорезистентностью напиток противопоказан.

«При панкреатите и желчнокаменной болезни употребление игристого еще более опасно: напиток раздражает поджелудочную железу и может усилить болевой синдром. Также шампанское нежелательно при заболеваниях печени, почек, склонности к аллергическим реакциям. Из-за большого количества пузырьков игристое зачастую вызывает выраженное похмелье даже у здоровых людей. Тем, кто страдает мигренями и плохо переносит алкоголь, лучше исключить шампанское из праздничного меню», – заключила доктор.

Ранее врач назвал болезнь, которую можно определить по белесому кольцу на краю роговицы глаза.