Ученых удивило мощное воздействие текстов песен на психику

Слова в песнях делают гораздо больше, чем просто сопровождают мелодию: они способны менять поведение, эмоциональное состояние и даже социальные установки слушателей. К такому выводу пришла международная группа психологов. Работа опубликована в журнале Psychology of Music (PM).

Ученые провели систематический обзор и метаанализ исследований, строго следуя протоколу PRISMA — международному стандарту для доказательных обзоров. Из более чем тысячи научных публикаций они отобрали 82 эмпирических исследования, посвящённых влиянию текстов песен. Из них 34 эксперимента с контрольными группами подошли для метаанализа.

Результаты показали, что тексты песен оказывают умеренное, но устойчивое влияние на поведение и установки, а также сильное влияние на эмоции. Причем эффект почти всегда соответствует содержанию текста.

Так, просоциальные тексты — с темами помощи, сочувствия и поддержки — повышали готовность людей помогать другим. В экспериментах такие слушатели чаще жертвовали деньги на благотворительность, оставляли более щедрые чаевые и охотнее помогали незнакомцам.

Агрессивные и насильственные тексты, напротив, были связаны с ростом враждебности. В лабораторных условиях участники после прослушивания таких песен чаще проявляли агрессивное поведение — например, выбирали наказания для других участников или демонстрировали агрессию в симуляторах вождения.

Песни с сексуализированными текстами также показали измеримый эффект. Их прослушивание связывали с более ранним началом сексуальной активности у подростков и с большей склонностью к рискованному сексуальному поведению. Кроме того, такие тексты влияли на восприятие окружающих, усиливая склонность к объективации.

Отдельный блок анализа был посвящен когнитивным эффектам. Выяснилось, что музыка с текстом сильнее отвлекает, чем инструментальная. Люди хуже справлялись с заданиями на внимание, чтение и вербальную память, что указывает на автоматическую обработку слов мозгом даже тогда, когда человек не пытается в них вслушиваться.

Самый выраженный эффект был обнаружен в сфере эмоций. Тексты песен эффективно вызывали определённые эмоциональные состояния: грустные — снижали настроение, агрессивные — усиливали раздражение и напряжение, а просоциальные — повышали эмпатию и снижали уровень враждебности.

Что касается установок и взглядов, здесь также был зафиксирован средний эффект. Песни, продвигающие идеи равенства, ассоциировались с более позитивным отношением к женщинам и меньшей предвзятостью. В то же время тексты, насыщенные сексуальными образами, были связаны с более терпимым отношением к объективации и негативными взглядами на отношения.

Авторы подчёркивают, что речь не идет о прямом и неизбежном влиянии. Тексты песен не «заставляют» людей вести себя определенным образом, но оказывают заметное воздействие, которое усиливается или ослабляется личными и социальными факторами.

