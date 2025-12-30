Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеСкандал вокруг Долиной

Ученых удивило мощное воздействие текстов песен на психику

PM: тексты песен влияют на поведение, эмоции и взгляды людей
Ground Picture/Shutterstock/FOTODOM

Слова в песнях делают гораздо больше, чем просто сопровождают мелодию: они способны менять поведение, эмоциональное состояние и даже социальные установки слушателей. К такому выводу пришла международная группа психологов. Работа опубликована в журнале Psychology of Music (PM).

Ученые провели систематический обзор и метаанализ исследований, строго следуя протоколу PRISMA — международному стандарту для доказательных обзоров. Из более чем тысячи научных публикаций они отобрали 82 эмпирических исследования, посвящённых влиянию текстов песен. Из них 34 эксперимента с контрольными группами подошли для метаанализа.

Результаты показали, что тексты песен оказывают умеренное, но устойчивое влияние на поведение и установки, а также сильное влияние на эмоции. Причем эффект почти всегда соответствует содержанию текста.

Так, просоциальные тексты — с темами помощи, сочувствия и поддержки — повышали готовность людей помогать другим. В экспериментах такие слушатели чаще жертвовали деньги на благотворительность, оставляли более щедрые чаевые и охотнее помогали незнакомцам.

Агрессивные и насильственные тексты, напротив, были связаны с ростом враждебности. В лабораторных условиях участники после прослушивания таких песен чаще проявляли агрессивное поведение — например, выбирали наказания для других участников или демонстрировали агрессию в симуляторах вождения.

Песни с сексуализированными текстами также показали измеримый эффект. Их прослушивание связывали с более ранним началом сексуальной активности у подростков и с большей склонностью к рискованному сексуальному поведению. Кроме того, такие тексты влияли на восприятие окружающих, усиливая склонность к объективации.

Отдельный блок анализа был посвящен когнитивным эффектам. Выяснилось, что музыка с текстом сильнее отвлекает, чем инструментальная. Люди хуже справлялись с заданиями на внимание, чтение и вербальную память, что указывает на автоматическую обработку слов мозгом даже тогда, когда человек не пытается в них вслушиваться.

Самый выраженный эффект был обнаружен в сфере эмоций. Тексты песен эффективно вызывали определённые эмоциональные состояния: грустные — снижали настроение, агрессивные — усиливали раздражение и напряжение, а просоциальные — повышали эмпатию и снижали уровень враждебности.

Что касается установок и взглядов, здесь также был зафиксирован средний эффект. Песни, продвигающие идеи равенства, ассоциировались с более позитивным отношением к женщинам и меньшей предвзятостью. В то же время тексты, насыщенные сексуальными образами, были связаны с более терпимым отношением к объективации и негативными взглядами на отношения.

Авторы подчёркивают, что речь не идет о прямом и неизбежном влиянии. Тексты песен не «заставляют» людей вести себя определенным образом, но оказывают заметное воздействие, которое усиливается или ослабляется личными и социальными факторами.

Ранее ученые заявили у человека может быть не пять чувств, а несколько десятков.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27526849_rnd_7",
    "video_id": "record::448ddc29-8041-4362-9395-6988f6cb75fb"
}
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+