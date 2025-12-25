Ученые рассказали, почему глаза могут искриться, как новогодняя елка

У офтальмологов существует редкий диагноз с почти сказочным названием — «рождественская катаракта» (Christmas tree cataract). При осмотре глаза с помощью щелевой лампы в хрусталике пациента видны мерцающие многоцветные кристаллы — розовые, зеленые, синие, золотые. Ученые сравнивают эффект с гирляндами на елочных ветвях. Об этом сообщает портал ScienceAlert.

Несмотря на эффектный внешний вид, речь идет о возрастном изменении. Такая катаракта возникает из-за накопления кальция в хрусталике, что ускоряет распад кристаллинов — белков, обеспечивающих его прозрачность. В результате образуется избыток аминокислоты цистина, которая кристаллизуется в виде тонких иглообразных структур. Именно они преломляют свет и создают «праздничное» сияние.

Важно, что в большинстве случаев зрительная острота почти не страдает, и пациенты могут даже не подозревать о необычной находке до визита к врачу. Однако у этого состояния есть клинически значимая сторона.

Рождественская катаракта часто связана с миотонической дистрофией — наследственным заболеванием, вызывающим прогрессирующую мышечную слабость. Исследования показывают, что такие катаракты встречаются почти у всех пациентов с миотонической дистрофией первого типа.

«Хотя сама катаракта обычно не ухудшает зрение, она может служить важным диагностическим маркером системного заболевания», — отметили офтальмологи.

