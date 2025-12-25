На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Ученые рассказали, почему глаза могут искриться, как новогодняя елка

ScienceAlert: глаза могут искриться при «рождественской катаракте»
true
true
true
close
ScienceAlert

У офтальмологов существует редкий диагноз с почти сказочным названием — «рождественская катаракта» (Christmas tree cataract). При осмотре глаза с помощью щелевой лампы в хрусталике пациента видны мерцающие многоцветные кристаллы — розовые, зеленые, синие, золотые. Ученые сравнивают эффект с гирляндами на елочных ветвях. Об этом сообщает портал ScienceAlert.

Несмотря на эффектный внешний вид, речь идет о возрастном изменении. Такая катаракта возникает из-за накопления кальция в хрусталике, что ускоряет распад кристаллинов — белков, обеспечивающих его прозрачность. В результате образуется избыток аминокислоты цистина, которая кристаллизуется в виде тонких иглообразных структур. Именно они преломляют свет и создают «праздничное» сияние.

Важно, что в большинстве случаев зрительная острота почти не страдает, и пациенты могут даже не подозревать о необычной находке до визита к врачу. Однако у этого состояния есть клинически значимая сторона.

Рождественская катаракта часто связана с миотонической дистрофией — наследственным заболеванием, вызывающим прогрессирующую мышечную слабость. Исследования показывают, что такие катаракты встречаются почти у всех пациентов с миотонической дистрофией первого типа.

«Хотя сама катаракта обычно не ухудшает зрение, она может служить важным диагностическим маркером системного заболевания», — отметили офтальмологи.

Ранее был назван неочевидный признак заболеваний кишечника.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Откажут, даже если деньги есть: почему взять автокредит в 2026-м станет крайне сложно?
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами