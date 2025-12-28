Размер шрифта
Ученые объяснили, почему люди неверно понимают эмоции собак

PeerJ: настроение человека мешает правильно понимать эмоции собак
Annabell Gsoedl/Shutterstock/FOTODOM

Люди и собаки живут бок о бок тысячи лет, однако, как выяснилось, мы по-прежнему не всегда верно считываем эмоциональное состояние своих питомцев. Новое исследование ученых из Университета штата Аризона показало: на то, какими нам кажутся эмоции собаки, заметно влияет наше собственное настроение. Работа опубликована в журнале PeerJ.

Ранее было хорошо известно, что люди склонны «проецировать» свое эмоциональное состояние на окружающих: счастливые чаще видят счастье, грустные — грусть. Этот эффект называют эмоциональной конгруэнтностью. Однако оставалось неясно, работает ли он в отношении животных.

Чтобы это проверить, исследователи провели два эксперимента с участием студентов. В первом случае добровольцам показывали изображения, вызывающие положительные, отрицательные или нейтральные эмоции (пейзажи, сцены с людьми), а затем — видеоролики с тремя собаками, находившимися в разных эмоциональных состояниях. Участники оценивали, насколько собаки выглядели счастливыми, грустными, спокойными или возбужденными. Неожиданно оказалось, что предварительное настроение людей никак не повлияло на их оценки.

Тогда ученые изменили дизайн эксперимента. Во втором случае настроение участников формировали с помощью изображений самих собак — счастливых, грустных или нейтральных. После этого им снова показывали те же видеоролики. И здесь эффект проявился, но не так, как ожидалось.

Люди в хорошем настроении оценивали собак как более грустных, а участники с негативным настроем, наоборот, чаще считали собак счастливыми.

«Эти результаты ставят под сомнение прежние представления об эффекте эмоциональной конгруэнтности при восприятии эмоций у других видов и указывают на более сложный механизм», — отметили авторы исследования.

Ранее ученые рассказали, почему глаза оленей меняют цвет зимой.

