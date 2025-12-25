Ученые выявили неочевидную причину психопатии

Опыт тяжелого детства может по-разному влиять на то, как человек строит свою жизнь, и важную роль в этом играют особенности личности. К такому выводу пришли психологи, изучив связь между детскими травмами, так называемыми «темными» чертами характера и жизненными стратегиями. Работа опубликована в журнале Personality and Individual Differences (PID).

Ученые опирались на теорию жизненных стратегий, согласно которой люди распределяют ресурсы между настоящим и будущим. В неблагоприятной и непредсказуемой среде чаще формируется «быстрая» стратегия — ориентация на сиюминутную выгоду, риск и краткосрочные цели. В стабильных условиях, наоборот, преобладает «медленная» стратегия с акцентом на долгосрочное планирование и устойчивые отношения.

В исследовании приняли участие 270 студентов. Они заполняли опросники о пережитых в детстве травмах, уровне семейного благополучия и выраженности черт «темной триады» — нарциссизма, макиавеллизма и психопатии. Результаты показали, что тяжелые детские переживания действительно связаны с формированием «быстрой» жизненной стратегии.

Наиболее интересным оказался эффект субклинической психопатии. Именно она усиливала связь между травмой и выбором жизненной стратегии. У людей с низким уровнем психопатии детские травмы слабее влияли на ориентацию на риск и краткосрочные цели. А при высоком уровне этой черты эффект был значительно сильнее.

«Психопатия в данном случае выступает как усилитель реакции на неблагоприятный опыт, подталкивая человека к более жесткой и ориентированной на выживание стратегии», — пояснили авторы исследования. По их мнению, такие черты могут выполнять адаптивную функцию, помогая быстрее получать ресурсы в мире, который воспринимается как опасный.

При этом социально-экономическое положение семьи в детстве, хотя и было связано с жизненными стратегиями, не усиливало влияние травм. Это говорит о том, что психологические последствия насилия и пренебрежения действуют относительно независимо от уровня доходов.

