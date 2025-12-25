На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Ученые выявили неочевидную причину психопатии

PID: психопатия может формироваться как стратегия выживания после трудного детства
true
true
true
close
PeopleImages/Shutterstock/FOTODOM

Опыт тяжелого детства может по-разному влиять на то, как человек строит свою жизнь, и важную роль в этом играют особенности личности. К такому выводу пришли психологи, изучив связь между детскими травмами, так называемыми «темными» чертами характера и жизненными стратегиями. Работа опубликована в журнале Personality and Individual Differences (PID).

Ученые опирались на теорию жизненных стратегий, согласно которой люди распределяют ресурсы между настоящим и будущим. В неблагоприятной и непредсказуемой среде чаще формируется «быстрая» стратегия — ориентация на сиюминутную выгоду, риск и краткосрочные цели. В стабильных условиях, наоборот, преобладает «медленная» стратегия с акцентом на долгосрочное планирование и устойчивые отношения.

В исследовании приняли участие 270 студентов. Они заполняли опросники о пережитых в детстве травмах, уровне семейного благополучия и выраженности черт «темной триады» — нарциссизма, макиавеллизма и психопатии. Результаты показали, что тяжелые детские переживания действительно связаны с формированием «быстрой» жизненной стратегии.

Наиболее интересным оказался эффект субклинической психопатии. Именно она усиливала связь между травмой и выбором жизненной стратегии. У людей с низким уровнем психопатии детские травмы слабее влияли на ориентацию на риск и краткосрочные цели. А при высоком уровне этой черты эффект был значительно сильнее.

«Психопатия в данном случае выступает как усилитель реакции на неблагоприятный опыт, подталкивая человека к более жесткой и ориентированной на выживание стратегии», — пояснили авторы исследования. По их мнению, такие черты могут выполнять адаптивную функцию, помогая быстрее получать ресурсы в мире, который воспринимается как опасный.

При этом социально-экономическое положение семьи в детстве, хотя и было связано с жизненными стратегиями, не усиливало влияние травм. Это говорит о том, что психологические последствия насилия и пренебрежения действуют относительно независимо от уровня доходов.

Ранее был назван неочевидный фактор, не дающий забыть бывших.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Откажут, даже если деньги есть: почему взять автокредит в 2026-м станет крайне сложно?
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами