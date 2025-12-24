На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В январе над Землей взойдет самое крупное Солнце

Астрономы анонсировали третьего января самое крупное Солнце в году
IMAGO/Benjamin Gilbert/Global Look Press

Земля подойдет на минимальное к Солнцу расстояние 3 января, в этот день наша планета достигнет перигелия, сообщили ТАСС в пресс-службе Московского планетария.

«Расстояние между Солнцем и нашей планетой в этот день минимальное в году и составляет 147 099 586,2593 км (0,9833 а.е.), а видимый диаметр Солнца - наибольший в 2026 году (32 угловые минуты 35 секунд)», — подчеркнули в планетарии.

Астрономы уточнили, что в июле солнце достигает противоположной точки – афелия. Разница между диаметрами светила во время январского перигелия и июльского афелия будет особенно хорошо заметна на профессиональных фотоснимках, помещенных рядом, отметили в планетарии.

До этого астрономы рассказали, что астрономическая весна в России наступит 20 марта в 17:46. В этот день Солнце пересечет небесный экватор и перейдет в Северное полушарие небесной сферы, тогда как в Южном полушарии наступит астрономическая осень. В этот день продолжительность дня и ночи на всей Земле будет одинакова.

Ранее ученые рассказали, когда россияне увидят следующее суперлуние.

