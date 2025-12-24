На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Назван неожиданный фактор влияния на сперму

JES: воздействие микропластика на сперму отражается на здоровье потомства
New Africa/Shutterstock/FOTODOM

Ученые из Калифорнийского университета установили, что воздействие микропластика на организм самцов мышей может повышать риск метаболических нарушений у их потомства. Результаты исследования опубликованы в журнале Journal of the Endocrine Society (JES).

В экспериментах на мышах исследователи доказали, что контакт с микропластиком влияет на здоровье следующего поколения даже в том случае, если сами самцы не страдали ожирением или нарушениями обмена веществ. Наиболее выраженные эффекты проявлялись у потомства женского пола. При переходе на высокожировую диету у самок значительно чаще развивались признаки диабета и другие метаболические расстройства.

Анализ показал, что у самок-потомков также менялась работа печени: активнее включались гены, связанные с воспалением и нарушением регуляции уровня сахара в крови. У самцов подобных изменений почти не наблюдалось — отмечалось лишь небольшое снижение жировой массы без признаков диабета.

Ученые отмечают, что эффект не был связан с повреждением ДНК. Вместо этого микропластик влиял на состав регуляторных молекул в сперме отцов. Речь идет о малых молекулах РНК, которые не кодируют белки, но управляют тем, какие гены и насколько активно работают в раннем эмбрионе. Изменяя этот «набор инструкций», микропластик фактически перенастраивал развитие потомства.

Авторы отмечают, что эксперимент проводился на животных, однако полученные данные указывают на ранее недооцененный универсальный механизм воздействия пластикового загрязнения. По их мнению, микропластик может представлять не только индивидуальную, но и межпоколенческую угрозу для здоровья, что важно учитывать при оценке экологических рисков.

Ранее был развеян популярный миф о качестве спермы.

