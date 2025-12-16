На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Найдена причина тяжелого воспаления печени

NatCom: стареющие «клетки-зомби» ускоряют развитие воспаления печени
true
true
true
close
vims.ac.in

Ученые из клиники Мэйо выяснили, что стареющие «клетки-зомби» ускоряют развитие тяжелой формы жировой болезни печени. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Communications (NatCom).

Стареющие клетки теряют способность нормально выполнять свои функции в организме, но не погибают. Они перестают делиться из-за повреждения или стресса, накапливаются в тканях и вызывают воспаление. Некоторые «клетки-зомби» могут провоцировать болезни сердца, в то время как другие помогают иммунной системе заживлять раны и даже бороться с раком.

В новом исследовании ученые обнаружили, что такие клетки усугубляют рубцевание и воспаление при метаболическом стеатогепатите — распространенном заболевании печени. Они развивается из-за ожирения, сахарного диабета или приема лекарств с гепатотоксическим действием.

По словам исследователей, небольшие молекулы под названием митохондриальная РНК в «энергетических станциях» стареющих клеток могут проникать в их основную часть. Это ошибочно активирует противовирусные сенсоры RIG-I и MDA5, которые обычно срабатывают при заражении клетки вирусом. В этом случае сигнал опасности поступает от собственных митохондрий клетки, запуская «волну» воспаления, которая может повредить близлежащие здоровые ткани.

Когда исследователи заблокировали сенсоры у мышей с метаболическим стеатогепатитом, воспаление резко снизилось. Исследование также показало, что белки BAX и BAK, которые помогают открывать поры в митохондриальной мембране, способствуют высвобождению митохондриальной РНК.

«Если сможем успокоить эти клетки как можно раньше, это поможет предотвратить неконтролируемое воспаление и развитие многих возрастных заболеваний у людей», — заключили ученые.

Ранее у лесной ягоды нашли полезное для печени свойство.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Российским пенсионерам снизят выплаты за коммуналку с 1 января. Что важно знать про льготы и субсидии
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами