Найдена причина тяжелого воспаления печени

Ученые из клиники Мэйо выяснили, что стареющие «клетки-зомби» ускоряют развитие тяжелой формы жировой болезни печени. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Communications (NatCom).

Стареющие клетки теряют способность нормально выполнять свои функции в организме, но не погибают. Они перестают делиться из-за повреждения или стресса, накапливаются в тканях и вызывают воспаление. Некоторые «клетки-зомби» могут провоцировать болезни сердца, в то время как другие помогают иммунной системе заживлять раны и даже бороться с раком.

В новом исследовании ученые обнаружили, что такие клетки усугубляют рубцевание и воспаление при метаболическом стеатогепатите — распространенном заболевании печени. Они развивается из-за ожирения, сахарного диабета или приема лекарств с гепатотоксическим действием.

По словам исследователей, небольшие молекулы под названием митохондриальная РНК в «энергетических станциях» стареющих клеток могут проникать в их основную часть. Это ошибочно активирует противовирусные сенсоры RIG-I и MDA5, которые обычно срабатывают при заражении клетки вирусом. В этом случае сигнал опасности поступает от собственных митохондрий клетки, запуская «волну» воспаления, которая может повредить близлежащие здоровые ткани.

Когда исследователи заблокировали сенсоры у мышей с метаболическим стеатогепатитом, воспаление резко снизилось. Исследование также показало, что белки BAX и BAK, которые помогают открывать поры в митохондриальной мембране, способствуют высвобождению митохондриальной РНК.

«Если сможем успокоить эти клетки как можно раньше, это поможет предотвратить неконтролируемое воспаление и развитие многих возрастных заболеваний у людей», — заключили ученые.

Ранее у лесной ягоды нашли полезное для печени свойство.