На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Нехватка «топлива» для иммунных клеток повышает риск бляшек в сосудах

JCR: нехватка энергии в иммунных клетках повышает риск атеросклероза
true
true
true
close
BOKEH STOCK/Shutterstock/FOTODOM

Ученые из Университета Восточной Финляндии установили, что недостаток энергии у макрофагов — иммунных клеток, работающих в стенках артерий, — ускоряет прогрессирование атеросклероза. Результаты исследования опубликованы в Journal of Cardiovascular Research (JCR).

Атеросклероз — это процесс образования жировых бляшек в артериях, который лежит в основе инфарктов и инсультов. Долгое время причиной этой патологии считали избыток холестерина, однако все больше данных указывают на ключевую роль иммунной системы в том, останется ли бляшка стабильной или станет склонной к разрыву.

Макрофаги выполняют в бляшках защитную функцию: они поглощают липиды, удаляют погибшие клетки и участвуют в восстановлении тканей. Для этого им требуется постоянный приток энергии. Анализ образцов человеческих артерий показал, что макрофаги в значительной степени зависят от глутамина — аминокислоты, поступающей из окружающей среды. За его транспорт в клетку отвечает белок-переносчик SLC7A7.

Когда работа этого переносчика нарушается, макрофаги испытывают энергетический дефицит и хуже справляются со своими функциями. В результате бляшки увеличиваются и становятся нестабильными — именно такие изменения повышают риск инфаркта и инсульта.

Используя методы анализа отдельных клеток, исследователи выявили набор белковых маркеров, связанных с опасными бляшками. Среди них — TREM2, FOLR2 и SLC7A7. Эти маркеры позволяют оценивать не просто размер бляшки, а ее воспалительную активность, в том числе с помощью ПЭТ-визуализации — метода, показывающего метаболическую активность тканей.

Кроме того, ученые обнаружили, что растворимая форма белка TREM2 в крови связана с наличием симптомных, нестабильных бляшек. Это открывает перспективу создания анализа крови, который поможет выявлять пациентов с повышенным риском сердечно-сосудистых осложнений еще до развития инфаркта или инсульта.

Ранее в России придумали, как восстанавливать сосуды у пациентов из их клеток.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Клещи вместо игрушек и хлопушек: правда ли, что лесных «гостей» можно принести домой с новогодней елкой
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами