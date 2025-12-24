Развеян миф о влиянии лишнего веса на риск деменции

Избыточное накопление висцерального жира — жира, окружающего внутренние органы, — само по себе не связано со снижением когнитивных способностей в пожилом возрасте. К такому выводу пришли авторы нового исследования, основанного на данных крупного национального обследования состояния здоровья населения США. Работа опубликована в журнале Medicine.

Висцеральный жир считается одной из наиболее опасных форм жировой ткани. В отличие от подкожного жира, он активно участвует в обмене веществ, выделяет провоспалительные молекулы и гормоны и связан с повышенным риском сахарного диабета второго типа, гипертонии и сердечно-сосудистых заболеваний. Ранее ряд исследований указывал, что ожирение, особенно в пожилом возрасте, может быть связано и с ухудшением памяти, внимания и скорости мышления.

Авторы новой работы под руководством Лонга Хэ решили проверить, существует ли независимая связь между висцеральным ожирением и когнитивными функциями. Для этого они проанализировали данные национального исследования здоровья и питания — National Health and Nutrition Examination Survey — за 2011–2014 годы. В анализ вошли сведения о 1323 участниках в возрасте 60 лет и старше.

Уровень висцерального жира оценивали с помощью индекса висцеральной жировой ткани, который рассчитывается на основе окружности талии, индекса массы тела, уровня триглицеридов и «хорошего» холестерина. Когнитивные функции оценивались с помощью трех тестов: на вербальную память, речевую беглость и скорость обработки информации.

На первом этапе анализа ученые действительно обнаружили, что более высокий индекс висцерального жира связан с худшими результатами по отдельным когнитивным показателям, прежде всего по скорости обработки информации. Однако после учета социально-демографических факторов (возраста, пола, уровня образования) и клинических состояний, включая сердечно-сосудистые и метаболические заболевания, эти связи исчезли.

В то же время исследователи подчеркнули, что их выводы не отменяют вредного влияния висцерального ожирения на здоровье в целом. По их мнению, результаты уточняют представления о рисках когнитивного снижения в пожилом возрасте и указывают на то, что ключевую роль могут играть не столько особенности распределения жира, сколько совокупность социальных и кардиометаболических факторов.

