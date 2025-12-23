Ученые выяснили, зачем инки выкопали 5200 ям на горе в Перу

Ученые из Сиднейского университета установили, что цепочка из более чем пяти ям на горе Монте-Сьерпе в долине реки Писко в Перу могла использоваться для учета и хранения товаров в XIV веке. Результаты исследования опубликованы в журнале Antiquity.

Комплекс расположен на вершине «змеиной горы» и протянулся почти на полтора километра. Каждая яма имеет ширину от одного до двух метров и глубину до метра. Структуры организованы в блоки с проходами между ними, а ряды ям повторяют определенные узоры — сплошные линии или чередующиеся сегменты.

Международная команда археологов с помощью беспилотников создала высокодетальную карту массива и выявила числовые закономерности в расположении ям. Они перекликаются с системой узелков кипу, известной в той же долине, что позволило предположить использование ям как элемента учетной системы для товаров.

Анализ почвы из углублений показал пыльцу кукурузы, тростника, тыквы, амаранта, хлопка и перца чили — культур, которые не выращивались на засушливых склонах горы. Ученые сделали вывод, что продукты и сырье приносили на вершину и размещали в ямах для хранения или учёта.

Радиоуглеродный анализ подтверждает активное использование комплекса в XIV веке, во время расцвета королевства Чинча. Из-за расположения на пересечении доиспанских дорог Монте-Сьерпе воспринималось как удобное место для обмена. Исследователи предполагают, что здесь мог работать доинкский рынок, где торговцы, фермеры, рыбаки и караваны организованно обменивались товарами, используя систему ям для учета и хранения.

