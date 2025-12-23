На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Ученые выяснили, зачем инки выкопали 5200 ям на горе в Перу

Antiquity: инки выкопали 5200 ям на горе в Перу для «бухучета»
true
true
true
close
Cambridge University Press on behalf of Antiquity Publications Ltd

Ученые из Сиднейского университета установили, что цепочка из более чем пяти ям на горе Монте-Сьерпе в долине реки Писко в Перу могла использоваться для учета и хранения товаров в XIV веке. Результаты исследования опубликованы в журнале Antiquity.

Комплекс расположен на вершине «змеиной горы» и протянулся почти на полтора километра. Каждая яма имеет ширину от одного до двух метров и глубину до метра. Структуры организованы в блоки с проходами между ними, а ряды ям повторяют определенные узоры — сплошные линии или чередующиеся сегменты.

Международная команда археологов с помощью беспилотников создала высокодетальную карту массива и выявила числовые закономерности в расположении ям. Они перекликаются с системой узелков кипу, известной в той же долине, что позволило предположить использование ям как элемента учетной системы для товаров.

Анализ почвы из углублений показал пыльцу кукурузы, тростника, тыквы, амаранта, хлопка и перца чили — культур, которые не выращивались на засушливых склонах горы. Ученые сделали вывод, что продукты и сырье приносили на вершину и размещали в ямах для хранения или учёта.

Радиоуглеродный анализ подтверждает активное использование комплекса в XIV веке, во время расцвета королевства Чинча. Из-за расположения на пересечении доиспанских дорог Монте-Сьерпе воспринималось как удобное место для обмена. Исследователи предполагают, что здесь мог работать доинкский рынок, где торговцы, фермеры, рыбаки и караваны организованно обменивались товарами, используя систему ям для учета и хранения.

Ранее в Великобритании нашли древнейшие в Европе следы костра.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Россияне жалуются на потерю зрения после гриппа. Как в этом состоянии себе помочь
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами