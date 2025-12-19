На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В России создали самую мощную куртку с системой подогрева и охлаждения

В РТУ МИРЭА создали куртку с климат-контролем для работы в экстремальных условиях
true
true
true
close
Artem Priakhin/Global Look Press

В РТУ МИРЭА разработали инновационную куртку со встроенной системой подогрева и охлаждения. Одежда будущего может автоматически создавать персональный температурный комфорт, что особенно важно для для работы в экстремальных условиях. Об этом «Газете.Ru» рассказали в РТУ МИРЭА.

Основу системы составляет «умная» ткань на основе углеродных нанотрубок — микроскопических структур, которые отлично проводят тепло. В отличие от многих существующих решений, которые работают от слабых источников питания, разработка команды из РТУ МИРЭА использует более мощную 12-вольтовую архитектуру. Это позволяет куртке быстрее прогреваться и распределять тепло по всей поверхности равномерно, обеспечивая до трёхкратного прироста мощности обогрева. При этом нагревательные элементы остаются тонкими, гибкими и выдерживают стирку.

Куртка работает 8 часов от обычного пауэрбанка на 10к ампер, 20к ампер продлевают работы до 16 часов. Сам аккумулятор находится в секретном кармане. Включение и выключение режима подогрева осуществляется при помощи кнопки, которая позволяет выбрать три режима.

Пока специалисты создали две куртки: одну с системой подогрева, вторую – с системой охлаждения. Для жаркой погоды или интенсивной работы в тёплой одежде в систему встроены элементы Пельтье — специальные пластины, которые могут охлаждать одну свою поверхность, если через них пропустить ток. В паре с миниатюрной системой водяного охлаждения и вентиляторами они эффективно отводят лишнее тепло от тела. В результате получается полноценный климат-контроль, встроенный в одежду.

В будущем планируется создать куртку с двойной системой. Важным преимуществом является долговечность изделия. «Умная» ткань прошла всесторонние испытания и сохраняет свои свойства как минимум после 40 циклов стирки, что подтверждает её готовность к реальной эксплуатации.

Сейчас команда работает над расширением линейки продуктов. Планируется создание не только курток, но и других видов одежды с подогревом, например, жилетов или шарфов, а также внедрение портативных систем охлаждения. Кроме того, в разработке находятся прототипы «умной» обуви с климатическим контролем, что позволит создать комплексную систему комфорта для всего тела.

Ранее был развеян миф о том, что при близорукости ребенку лучше давать очки чуть послабее.

