На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Ученые выяснили, у кого восстановление после инсульта идет дольше

Neurology: женщины восстанавливаются после инсульта дольше мужчин
true
true
true
close
Shutterstock/Robert Kneschke

Женщины медленнее мужчин восстанавливаются после инсульта, когда речь идет о выполнении повседневных задач — приеме пищи, одевании, приготовлении еды и вождении автомобиля. К такому выводу пришли ученые из Мичиганского университета. Результаты исследования опубликованы в журнале Neurology.

В работу включили данные 1046 человек, перенесших первый ишемический инсульт. Средний возраст участников составлял 66 лет. Исследователи изучали медицинские карты, проводили интервью, неврологические и когнитивные тесты, а также оценивали качество жизни испытуемых через три, шесть и 12 месяцев после сосудистого события.

Особое внимание уделялось способности выполнять повседневные действия — от ходьбы до готовки, работы по дому и вождения. Более высокие баллы означали большие трудности. По всем контрольным точкам женщины в среднем набирали больше баллов, чем мужчины, что указывает на более медленное функциональное восстановление. Так, через три месяца после микроинсульта средний показатель у женщин составлял 2,39 балла, тогда как у мужчин — 2,04.

Хотя со временем у женщин наблюдалось некоторое улучшение, различия между полами сохранялись. Даже после учета возраста, уровня образования, расовой и этнической принадлежности, а также наличия страховки, средние показатели у женщин оставались выше на 0,13, 0,10 и 0,09 балла через три, шесть и 12 месяцев соответственно.

При этом различий между мужчинами и женщинами в других аспектах восстановления не выявили: у представителей обоих полов улучшались неврологические функции, включая речь и простые движения.

«При разработке программ реабилитации для женщин стоит уделять больше внимания действиям, требующим физической нагрузки. В эту группу входят упражнения для укрепления мышц, работа по дому, походы за покупками и перенос тяжестей», — заключили ученые.

Ранее кардиолог предупредил о скрытой угрозе для сердца в праздники.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Подросток выпил своей крови по совету из TikTok и чуть не умер. Почему людям противопоказан вампиризм
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами