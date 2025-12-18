Ученые выяснили, у кого восстановление после инсульта идет дольше

Женщины медленнее мужчин восстанавливаются после инсульта, когда речь идет о выполнении повседневных задач — приеме пищи, одевании, приготовлении еды и вождении автомобиля. К такому выводу пришли ученые из Мичиганского университета. Результаты исследования опубликованы в журнале Neurology.

В работу включили данные 1046 человек, перенесших первый ишемический инсульт. Средний возраст участников составлял 66 лет. Исследователи изучали медицинские карты, проводили интервью, неврологические и когнитивные тесты, а также оценивали качество жизни испытуемых через три, шесть и 12 месяцев после сосудистого события.

Особое внимание уделялось способности выполнять повседневные действия — от ходьбы до готовки, работы по дому и вождения. Более высокие баллы означали большие трудности. По всем контрольным точкам женщины в среднем набирали больше баллов, чем мужчины, что указывает на более медленное функциональное восстановление. Так, через три месяца после микроинсульта средний показатель у женщин составлял 2,39 балла, тогда как у мужчин — 2,04.

Хотя со временем у женщин наблюдалось некоторое улучшение, различия между полами сохранялись. Даже после учета возраста, уровня образования, расовой и этнической принадлежности, а также наличия страховки, средние показатели у женщин оставались выше на 0,13, 0,10 и 0,09 балла через три, шесть и 12 месяцев соответственно.

При этом различий между мужчинами и женщинами в других аспектах восстановления не выявили: у представителей обоих полов улучшались неврологические функции, включая речь и простые движения.

«При разработке программ реабилитации для женщин стоит уделять больше внимания действиям, требующим физической нагрузки. В эту группу входят упражнения для укрепления мышц, работа по дому, походы за покупками и перенос тяжестей», — заключили ученые.

