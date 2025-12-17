Названа диета, снижающая риск смерти от сердечно-сосудистых событий

Сокращение потребления насыщенных жиров связано со снижением общей смертности и риска сердечно-сосудистых событий, однако этот эффект наблюдается преимущественно у людей с высоким сердечно-сосудистым риском. К такому выводу пришла международная команда ученых. Работа опубликована в журнале Annals of Internal Medicine (AIM).

Исследователи проанализировали данные 17 рандомизированных клинических испытаний с участием более 66 тысяч человек, в которых изучалось влияние снижения насыщенных жиров или их замены на другие нутриенты. У участников с высоким риском сердечно-сосудистых заболеваний уменьшение доли насыщенных жиров в рационе было связано со снижением общей смертности, а также вероятным уменьшением числа инфарктов и инсультов.

Наибольший эффект наблюдался в тех случаях, когда насыщенные жиры заменяли полиненасыщенными жирными кислотами. Такая замена приводила к заметному снижению риска нефатального инфаркта миокарда. У людей с низким и умеренным сердечно-сосудистым риском подобных преимуществ за пятилетний период наблюдения выявлено не было.

Авторы отметили, что полученные данные указывают на необходимость более адресных диетических рекомендаций с учетом индивидуального риска, а не универсальных ограничений для всей популяции.

