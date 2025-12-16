Назван способ снизить риск смерти от рака на 40%

Те же привычки, которые защищают сердце, помогают и после диагноза «рак». К такому выводу пришли итальянские исследователи, проанализировав данные крупного долгосрочного наблюдения. Работа опубликована в журнале European Heart Journal (EHJ).

Исследование выполнено в рамках проекта UMBERTO, который ведут Фонд Умберто Веронези совместно с Институтом Neuromed и университетом LUM «Джузеппе Дедженнаро». В его основу легли данные Moli-sani Study — одного из крупнейших популяционных исследований в Европе. Ученые в течение 15 лет наблюдали за 779 взрослыми итальянцами, у которых на момент включения в проект уже был диагностирован рак.

Состояние здоровья участников оценивали с помощью индекса Life's Simple 7, разработанного Американской кардиологической ассоциацией. Он учитывает ключевые факторы образа жизни и сердечно-сосудистого риска: физическую активность, питание, курение, массу тела, артериальное давление, уровень холестерина и глюкозы крови. Исследователи сопоставили этот показатель с общей смертностью и смертностью от рака.

Результаты оказались показательными. У людей, которые даже после онкологического диагноза сохраняли более здоровый образ жизни, риск смерти был на 40% ниже по сравнению с теми, чьи привычки оставались неблагоприятными. При этом каждое дополнительное улучшение показателя Life's Simple 7 всего на один балл снижало риск смерти от рака примерно на 10%.

По словам первого автора работы Мариалауры Боначчо, результаты показывают, что индекс, изначально созданный для оценки сердечно-сосудистого риска, хорошо работает и для прогноза выживаемости у людей с онкологическими заболеваниями. Иными словами, правильное питание, регулярная физическая активность и контроль массы тела оказываются важны не только для профилактики, но и для долгосрочного прогноза после рака.

Особенно выраженным эффект становился в тех случаях, когда компонент «здоровое питание» в расчетах заменяли на приверженность средиземноморской диете. В этом варианте связь между образом жизни и снижением смертности усиливалась, в том числе и для сердечно-сосудистых причин. Рацион, богатый овощами, фруктами, цельнозерновыми продуктами, бобовыми, рыбой и оливковым маслом, вновь подтвердил свою роль как универсального фактора защиты.

Авторы также попытались разобраться, какие механизмы лежат в основе этого эффекта. Анализ показал, что значительную часть связи между здоровыми привычками и лучшей выживаемостью можно объяснить общими биологическими факторами для рака и сердечно-сосудистых заболеваний: хроническим воспалением низкой интенсивности, частотой сердечных сокращений и уровнем витамина D в крови. Эти данные подтверждают гипотезу «общей почвы», согласно которой разные хронические болезни могут иметь схожие молекулярные и физиологические механизмы развития.

