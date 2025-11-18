На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В России впервые восстановили барабанную перепонку с помощью жировых клеток

В Первом МГМУ применили жировые клетки для регенерации барабанной перепонки
Shutterstock/FOTODOM

В Клиническом центре Сеченовского Университета стартовали операции по восстановлению барабанной перепонки с помощью жировых клеток пациента. Это первый в мире клинический опыт использования такого биомедицинского клеточного продукта (БМКП) для ее регенерации. Об этом «Газете.Ru» рассказали в пресс-службе Первого МГМУ.

С перфорацией барабанной перепонки сталкиваются четыре-пять человек на тысячу населения. Она возникает после перенесенных отитов, травм или резких перепадов давления — в результате у человека снижается слух и повышается риск повторных воспалений.

Стандартное лечение — тимпанопластика — требует продолжительной, сложной операции с использованием фрагментов хряща пациента или иных тканей и не всегда приводит к успеху: в 10-20% случаев пересаженные ткани не приживаются с первого раза.

Новый метод предполагает формирование БМКП в Проектно-производственном центре Научно-технологического парка биомедицины: из жировой ткани пациента выделяют клетки и объединяют их в сфероиды. Затем их имплантируют в перепонку вместе с мембраной. В ухе пациента она постепенно рассасывается, а на ее месте формируется собственная ткань, идентичная по структуре и функциям естественной перепонке.

«Операция занимает около сорока минут — значительно меньше, чем при классической тимпанопластике. У прооперированных пациентов — благоприятное течение послеоперационного периода. У первого через три недели подтверждено полное заживление и ликвидация перфорации. Сам пациент отмечает также улучшение слуха», — сообщил директор клиники болезней уха, горла и носа Сеченовского Университета профессор Валерий Свистушкин.

Исследования ведутся при поддержке программы «Приоритет-2030» (нацпроект «Молодежь и дети»).

«Эти операции стали возможны благодаря разработке платформенной технологии. В ближайшее время планируем применять аналогичные биоэквиваленты для восстановления голосовых складок и структур полости носа, а в дальнейшем — для уретры и других трубчатых органов», — отметил профессор Петр Тимашев, научный руководитель НТПБ Сеченовского Университета.

