Назван способ отсрочить развитие деменции на 10 лет

Занятия музыкой могут отсрочить возрастное снижение когнитивных функций, связанных с риском деменции, примерно на десять лет. К такому выводу пришли ученые из Индии. Результаты работы опубликованы в Journal of Otology.

Исследователи сравнили способность воспринимать речь в шумной обстановке — один из ранних маркеров когнитивного старения — у музыкантов и людей, не занимающихся музыкой, разных возрастов. В исследовании приняли участие 150 человек: 75 добровольцев с многолетним музыкальным образованием и 75 немузыкантов. Участников разделили на пять возрастных групп от 10 до 59 лет.

Перед началом эксперимента все добровольцы прошли аудиологическое обследование, которое подтвердило отсутствие клинических признаков возрастной потери слуха. После этого участники выполняли задания на распознавание речи в условиях фонового шума.

Результаты показали, что с возрастом способность понимать речь в шуме ухудшается у всех, однако у немузыкантов это происходит заметно быстрее. Снижение показателей в этой группе начиналось уже в возрасте 40-49 лет, тогда как музыканты сохраняли острый слух до 50-59 лет. При этом различий в базовой чувствительности слуха между группами выявлено не было, что указывает на когнитивный, а не сенсорный характер эффекта.

Авторы отмечают, что восприятие речи в шуме тесно связано с работой памяти, внимания и исполнительных функций мозга — процессов, которые первыми страдают при деменции. Замедление их возрастного ухудшения у музыкантов может означать отсрочку когнитивного старения примерно на десять лет.

Исследователи подчеркивают, что работа носила поперечный характер и не позволяет напрямую доказать причинно-следственную связь. Тем не менее результаты указывают на музыкальные тренировки как на потенциально эффективный и доступный способ поддержания когнитивного здоровья и снижения риска деменции в пожилом возрасте.

