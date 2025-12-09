Ученые назвали питание древнеримских рабов «здоровой диетой»

Ученые из Археологического парка Помпеи обнаружили, что римских рабов на пригородной вилле Чивита-Джулиана кормили не только пшеничной кашей и хлебом, но и более питательными продуктами, включая бобы и фрукты. Результаты исследования опубликованы в журнале E-Journal degli Scavi di Pompei (E-Journal SP).

Чивита-Джулиана — загородная роскошная вилла к северу от Помпей, частично уничтоженная извержением Везувия в 79 году. Систематические раскопки здесь начались всего несколько лет назад после того, как прокуратура выявила масштабные хищения артефактов: «черные копатели» прорубили сеть туннелей, повреждая стены, полы и захороненные помещения.

Чтобы спасти находки и задокументировать уязвимые участки, археологи начали полномасштабные раскопки, которые в итоге открыли уникально хорошо сохранившийся рабский квартал.

На первом этаже этого корпуса исследователи обнаружили амфоры с фасолью и большую корзину с фруктами — вероятно, грушами, яблоками или рябиной. Эти находки показывают, что владельцы виллы дополняли базовый зерновой рацион белковыми продуктами с высоким содержанием витаминов, обеспечивая высокую трудоспособность людей, которых рассматривали как рабочую силу.

По расчетам ученых, вилла расходовала около 18,5 тонн пшеницы в год — этого хватало примерно для пятидесяти рабов, обслуживавших 25 гектаров сельхозугодий. Археологи предполагают, что питание распределялось по иерархии и типу работы, а контроль за запасами осуществляли доверенные рабы. Продукты хранились на нижнем этаже — так было проще ограничивать доступ и защищать пищу от грызунов.

В ходе раскопок были найдены стены верхних этажей виллы, четыре помещения и построенные в технике opus craticium. Суть технологии заключается в возведении деревянного каркаса, пустоты в котором заполнялись плетеными из камыша щитами, обмазанными глиной.

Также археологи обнаружили гипсовые слепки дверей, ворот и сельскохозяйственного инвентаря. По словам директора археологического парка Габриэля Цухтригеля, такие находки позволяют реконструировать не только быт элиты, но и повседневность людей, чья жизнь обычно остается в тени — рабов, которые поддерживали хозяйство до самого дня извержения.

