Ученые раскрыли, как создать психологический щит от депрессии

Американские психологи обнаружили, что ощущение направленности собственной жизни в позднем подростковом возрасте заметно снижает риск развития депрессии в последующие годы. Работа опубликована в журнале Journal of Psychiatric Research (JPR).

Исследователи проанализировали данные более чем 2,8 тысячи участников лонгитюдного проекта Panel Study of Income Dynamics, которые в возрасте 17–19 лет оценивали, насколько часто за последний месяц чувствовали, что их жизнь имеет направление и смысл. Далее почти десятилетие специалисты отслеживали, у кого из них возникнут новые эпизоды депрессии — исходно люди с клиническими признаками заболевания были исключены.

Полученные результаты оказались однозначными: каждый стандартный прирост в показателе «цели в жизни» снижал риск последующей депрессии примерно на 35%. Причем этот эффект сохранялся весь период наблюдений — от позднего подросткового возраста до 28 лет. Связь оставалась значимой после учета пола, расы, семейного достатка, уровня образования родителей и даже истории психиатрических диагнозов.

Авторы предложили несколько объяснений. Осознание жизненной цели может служить своеобразным внутренним «каркасом», помогающим выдерживать неопределенность, характерную для конца подросткового периода. Подростки, ориентированные на будущие задачи, вероятно, легче переносят повседневные стрессоры и лучше регулируют эмоции, реже прибегают к вредным поведенческим стратегиям и обычно имеют более прочные социальные связи — все это снижает вероятность депрессии.

Ранее был найден способ быстро избавиться от симптомов тяжелой депрессии без побочных эффектов.