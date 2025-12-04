На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Назван простой способ замедлить старение мозга

Aging Cell: ограничение калорийности замедляет старение клеток мозга
true
true
true
close
Depositphotos

Долговременное снижение калорийности рациона почти на треть может замедлять биологическое старение клеток, обеспечивающих работу белого вещества мозга. К такому выводу пришли ученые из Бостонского университета и Национального института старения США. Работа опубликована в журнале Aging Cell.

Белое вещество — это сеть нервных волокон, покрытых миелином. За его выработку отвечают олигодендроциты, за иммунный контроль в мозге — микроглия. С возрастом именно эти клетки начинают работать хуже, что приводит к деградации миелиновой оболочки, снижению скорости передачи сигналов и когнитивному замедлению.

Чтобы понять, может ли диета повлиять на этот процесс, ученые изучили мозг взрослых макак-резусов, которые более двух десятилетий участвовали в эксперименте по снижению калорийности питания на 30%. Их данные сравнили с животными того же возраста, которые получали обычный рацион.

Ткань из области передней части мозолистого тела — одного из самых насыщенных миелином участков мозга — проанализировали методом одноядерного РНК-секвенирования. Это позволило отследить активные гены в тысячах отдельных клеток.

Выяснилось, что общее число глиальных клеток у обеих групп почти не различалось, но их «внутренняя» работа сильно менялась. У животных с ограничением калорий олигодендроциты сохраняли более здоровый метаболический профиль — активнее работали гены, отвечающие за синтез жирных кислот и получение энергии, необходимых для поддержания миелина. У животных из контрольной группы, напротив, были повышены гены стресса и воспаления.

Особое внимание исследователи уделили группе так называемых «синаптических» олигодендроцитов — клеток, расположенных в непосредственной близости от нервных аксонов. У макак с ограничением калорий эти клетки чаще включали ген NLGN1, связанный с формированием межклеточных контактов. Микроскопия показала, что такие клетки действительно располагались ближе к волокнам, что может улучшать обмен сигналами.

Ученые также обнаружили различия в том, как с возрастом в мозг попадали Т-лимфоциты, чуждые для нормальной нервной ткани. В контрольной группе их количество возрастало быстрее, что может указывать на ухудшение работы защитных барьеров мозга. У животных, соблюдавших ограничение калорий, этот процесс шел медленнее.

По мнению авторов, работа показывает, что снижение калорийности может перестраивать метаболизм глиальных клеток и тем самым поддерживать здоровье белого вещества. Такие вмешательства могут стать одним из инструментов борьбы с возрастными нарушениями мозга — наряду с физической активностью и общими метаболическими стратегиями.

Ранее у клеток мозга обнаружили «режим» борьбы с болезнью Альцгеймера.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Российские фрилансеры заполонили кофейни. Могут ли заведения с этим бороться
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами