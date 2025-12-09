Выявлен неожиданный фактор, ограничивающий численность гигантских животных на Земле

Международная команда ученых выяснила, что соль является дефицитным и жизненно важным ресурсом для диких травоядных. Оказалось, распределение и плотность крупнейших наземных животных — слонов, жирафов, носорогов — напрямую зависят от содержания натрия в растительности. И мест, где растущие растения способны удовлетворить их потребности, на планете гораздо меньше, чем считалось. Работа опубликована в журнале Nature Ecology & Evolution (NE&E).

«В Африке концентрация натрия в растениях отличается более чем в тысячу раз, — объяснил ведущий автор работы Эндрю Абрахам. — Во многих регионах травоядные просто не могут получить нужное количество соли из своего обычного рациона».

Проблема характерна для всех травоядных, поскольку растениям соль почти не нужна. Но чем крупнее животное, тем выше его потребность и тем труднее восполнить дефицит. Новое исследование, проведенное независимым методом, подтвердило: гигантские травоядные особенно уязвимы к натриевому голоду.

Чтобы понять, где именно животным не хватает натрия, ученые сопоставили высокодетализированные карты содержания соли в растениях с данными о плотности животных и с информацией, полученной по их помету. Анализ экскрементов позволил оценить, достаточно ли соли получает организм. Выяснилось, что регионы с низким содержанием натрия в растительности совпадают с зонами, где крупных травоядных значительно меньше, чем можно было бы ожидать по продуктивности экосистемы.

Нехватка соли объясняет и необычное поведение животных. В Кении слоны заходят в пещеры, чтобы добывать натрийсодержащие минералы; в конголезских лесах выкапывают соленую почву со дна рек; гориллы конкурируют за самые солёные растения; носороги, зебры и гну регулярно посещают природные солончаки от Калахари до Масаи-Мары. «Солевой голод» — мощный фактор, формирующий их миграции и социальные взаимодействия.

Для охраны природы выводы исследования вызывают тревогу. Многие заповедники расположены в зонах с низким содержанием натрия. Человек же создает «искусственные солончаки» — например, из-за соления дорог или работы водяных скважин. Это привлекает животных к человеческим поселениям и усиливает конфликт между людьми и дикой природой.

«Если животные не могут получить достаточно натрия в естественной среде, они будут искать его там, где он доступнее — рядом с людьми», — подчеркнул Абрахам.

Ранее в Боливии обнаружили десятки тысяч следов динозавров.