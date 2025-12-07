На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Боливии обнаружили десятки тысяч следов динозавров

PLOS One: на крупнейшей в мире стоянке динозавров обнаружено 18 тысяч следов
metha1819/Shutterstock/FOTODOM

В высокогорном национальном парке Тороторо на восточном склоне Анд ученые обнаружили крупнейший из когда-либо найденных следовых комплексов динозавров. На площади древнего побережья американские палеонтологи насчитали почти 18 тысяч отдельных отпечатков, оставленных около 70 млн лет назад — в последнюю эпоху существования динозавров. Работа опубликована в журнале PLOS One.

Как сообщили исследователи под руководством Рауля Эсперанте из Института геонаук, в районе Каррерас-Пампа удалось идентифицировать рекордные 16,6 тысячи трехпалых следов хищных динозавров, объединенных в более чем 1,3 тысячи дорожек, а также почти 1,4 тысячи следов, оставленных животными, передвигавшимися вплавь. Все они принадлежат тероподам — группе, включающей большинство известных плотоядных динозавров и современных птиц.

Необычайная сохранность объясняется уникальными условиями древнего ландшафта. Место, где сегодня растрескавшийся камень, когда-то представляло собой мелководный пресноводный водоем. Его вязкое, богатое карбонатами дно позволило животным оставлять глубокие отпечатки, которые быстро засыпались осадками и сохранились в неизменном виде на миллионы лет.

Ученые отметили, что состав породы был идеальным для «консервации» следов: около двух третей пласта составляли округлые зерна карбоната кальция и раковины остракод, а остальное — тонкие силикатные частицы. Такая структура обеспечивала редкое сочетание: мягкость для формирования отпечатка и достаточную прочность для его сохранения до начала процессов окаменения.

На поверхности нашли не только привычные следы стопы, но и царапины когтей, борозды от хвостов и характерные неглубокие «порезы» от лап динозавров, которые плыли, касаясь дна. Размер отпечатков варьирует от крупных — более 30 сантиметров — до миниатюрных, около 10 сантиметров. Направление дорожек показывает, что животные регулярно перемещались вдоль береговой линии, вероятно, используя озеро как важный ресурс.

Исследователи выделили 11 типов следов, фиксируя даже резкие повороты, сделанные на бегу. Особенно многочисленны отпечатки маленьких и средних теропод высотой примерно с взрослого человека.

По мнению авторов работы, столь высокий уровень сохранности и огромное количество следов позволяют считать Каррерас-Пампа исключительным палеонтологическим местонахождением, которое фиксирует сразу несколько форм поведения древних животных.

Ранее кости животных помогли ученым раскрыть загадку средневекового Предуралья.

