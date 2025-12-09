Ученые назвали фактор, который удваивает риск эпилепсии

Ученые из Университета Джонса Хопкинса установили, что у людей с депрессией риск развития эпилепсии повышен более чем в два раза. Результаты исследования были представлены на собрании Американского общества эпилептологов (AES).

Анализ восьми предыдущих работ показал, что депрессия повышает риск эпилепсии в 2,4 раза. Эти выводы подтверждают и два недавних крупномасштабных исследования с участием более 11 тысяч человек: у людей с психическим расстройством приступы развивались значительно чаще, чем у здоровых добровольцев.

Ведущий исследователь доктор Али Рафати подчеркнул, что обнаруженная взаимосвязь не доказывает, что депрессия является прямой причиной заболевания. Для уточнения взаимосвязей команда проанализировала данные более чем 90 тысяч пациентов с недавно диагностированной эпилепсией.

Выяснилось, что у людей с эпилепсией и депрессией чаще встречались дополнительные психические и физические проблемы, включая тревожность, нарушения сна, психоз, биполярное расстройство, а также сердечно-сосудистые заболевания, болезни легких, диабет и поражения почек. Ученые предположили, что эти патологии могут выступать «связующим звеном» между двумя заболеваниями.

Исследование также показало, что депрессия влияет на эффективность терапии эпилепсии. Пациенты с депрессией на 40% чаще не реагировали на первый назначенный противосудорожный препарат. Сейчас ученые планируют дальнейшие работы, чтобы понять механизмы взаимодействия депрессии и эпилепсии и разработать стратегии профилактики для групп риска.

Ранее была выявлена неочевидная причина тяжелой депрессии.