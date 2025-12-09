Отказ от сигарет повышает чувствительность к боли, выяснили ученые

JNeurosci: отказ от курения повышает чувствительность к боли на три месяца

У бросивших курить людей во время абстиненции повышается чувствительность к боли, из-за чего после операции им нередко требуется более сильное обезболивание. К такому выводу пришли ученые из Фуданьского университета. Результаты исследования опубликованы в журнале J Neurosci.

В исследовании приняли участие 30 добровольцев, которые недавно отказались от никотина, и 30 некурящих людей. У тех, кто переживал абстиненцию, регистрировались выраженные изменения в работе нескольких участков мозга, связанных с обработкой болевых сигналов. Эти изменения сопровождались повышенной чувствительностью к боли и более высокой потребностью в послеоперационной анальгезии, особенно опиоидной.

«Чем дольше участники воздерживались от курения, тем заметнее становилось усиление болевых ощущений. Однако эффект проявлялся не постоянно, а в течение ограниченного периода. Такие результаты согласуются с прежними данными: абстинентный синдром длится более трех месяцев, затем чувствительность к боли постепенно возвращается к норме», — уточнили ученые.

Команда уже приступила к изучению альтернативных послеоперационных обезболивающих, которые могут лучше подходить пациентам, бросившим курить незадолго до операции. Отдельно рассматривается и предоперационная никотинзаместительная терапия (НЗТ) как потенциальный способ снизить восприимчивость к боли в период абстиненции.

НЗТ предполагает использование медицинских препаратов с очищенным медицинским никотином, который поставляется в организм без использования сигарет. Такие средства не содержат вредных химических веществ.

Ранее ученые выяснили, что частичный отказ от сигарет почти не снижает риск болезней сердца.