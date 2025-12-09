На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Отказ от сигарет повышает чувствительность к боли, выяснили ученые

JNeurosci: отказ от курения повышает чувствительность к боли на три месяца
true
true
true
close
fizkes/Shutterstock/FOTODOM

У бросивших курить людей во время абстиненции повышается чувствительность к боли, из-за чего после операции им нередко требуется более сильное обезболивание. К такому выводу пришли ученые из Фуданьского университета. Результаты исследования опубликованы в журнале J Neurosci.

В исследовании приняли участие 30 добровольцев, которые недавно отказались от никотина, и 30 некурящих людей. У тех, кто переживал абстиненцию, регистрировались выраженные изменения в работе нескольких участков мозга, связанных с обработкой болевых сигналов. Эти изменения сопровождались повышенной чувствительностью к боли и более высокой потребностью в послеоперационной анальгезии, особенно опиоидной.

«Чем дольше участники воздерживались от курения, тем заметнее становилось усиление болевых ощущений. Однако эффект проявлялся не постоянно, а в течение ограниченного периода. Такие результаты согласуются с прежними данными: абстинентный синдром длится более трех месяцев, затем чувствительность к боли постепенно возвращается к норме», — уточнили ученые.

Команда уже приступила к изучению альтернативных послеоперационных обезболивающих, которые могут лучше подходить пациентам, бросившим курить незадолго до операции. Отдельно рассматривается и предоперационная никотинзаместительная терапия (НЗТ) как потенциальный способ снизить восприимчивость к боли в период абстиненции.

НЗТ предполагает использование медицинских препаратов с очищенным медицинским никотином, который поставляется в организм без использования сигарет. Такие средства не содержат вредных химических веществ.

Ранее ученые выяснили, что частичный отказ от сигарет почти не снижает риск болезней сердца.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Доллар по 75. Почему курс рубля называют «ненастоящим»
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами