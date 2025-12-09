На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Названы три опасности повторного ношения нестиранных носков

Повторное ношение нестиранных носков может повышать риск респираторных и кишечных инфекций, а также грибковых заболеваний, включая эпидермофитию стоп. Об этом рассказала старший преподаватель клинической микробиологии Лестерского университета Примроуз Фристоун в интервью The Conversation.

По словам эксперта, из-за потоотделения в носках создается влажная среда, в которой активно размножаются бактерии. Чем больше пота, тем интенсивнее растет микробиота и тем сильнее запах. При этом микроорганизмы способны сохраняться на ткани до нескольких месяцев — например, на хлопке они выживают до 90 дней.

«Исследования микробного состава одежды, надетой всего один раз, показывают: именно носки содержат наибольшее количество микроорганизмов — от восьми до девяти миллионов на образец. Для сравнения, на футболках находятся около 83 тысяч бактерий», — пояснила ученая.

Микробиолог напомнила, что в ткани обитают не только обычные кожные микробы, но и потенциальные патогены — например, Aspergillus, Candida и Cryptococcus. Они способны вызывать инфекции дыхательных путей и кишечника.

«Микробы легко переносятся с ткани на любые поверхности — обувь, пол, мебель, постельное белье. Поэтому ношение грязных носков также способствует распространению грибка, вызывающего эпидермофитию стоп. Кроме того, загрязненность носков приводит к колонизации обуви, что делает ее источником вторичного инфицирования», — добавила Фристоун.

По этой причине эксперты рекомендуют не носить одну и ту же пару обуви несколько дней подряд — необходимо выждать некоторое время для полного испарения влаги и снижения скорости размножения микроорганизмов.

«Стирать носки желательно при температуре 30-40 °C с мягким моющим средством, однако такой режим губителен не для всех видов патогенов. Для полноценной дезинфекции требуется стирка при 60 °C с использованием средств, содержащих энзимы: они помогают отделить микробы от ткани», — порекомендовала микробиолог.

При невозможности стирки в горячей воде ученая советует прогладить утюгом с паром — температура пара от 180 °C до 220 °C достаточна для инактивации большинства бактерий и грибков.

Ранее у собак выявили новую инфекцию, потенциально опасную для человека.

