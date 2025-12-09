Ученые подвергли сомнению дату извержения вулкана, уничтожившего Помпеи

Люди, погибшие в Помпеях во время извержения вулкана Везувия, могли встретить катастрофу не в летней жаре, а в куда более прохладных условиях. К такому выводу пришла исследовательская группа ÁTROPOS Университета Валенсии в результате анализа одежды, отпечатавшейся на гипсовых слепках жертв. Результаты исследования опубликованы на сайте научного учреждения (Universidad de Valencia).

Специалисты изучили четырнадцать гипсовых слепков, созданных на месте, где в пепле сохранились пустоты от тел погибших. В некоторых случаях следы одежды погибших четко отпечатались — так исследователи смогли определить тип ткани и ее плотность.

Выяснилось, что и в домах, и на улицах люди были одеты одинаково — в шерстяную тунику и плотный плащ, сотканный из толстой пряжи. Такая одежда была слишком теплой для конца августа, когда, согласно записям древнеримского государственного деятеля Плиния Младшего, произошло извержение.

«Два слоя одежды из плотной шерсти у всех исследованных жертв указывают либо на заметно более холодную погоду, чем предполагалось, либо на необходимость защититься от агрессивной среды во время извержения. Но отсутствие различий между одеждой погибших в помещении и на улице говорит скорее о холодном дне, а не об импровизированной защите», — уточнил археолог и антрополог Льоренс Алапонт.

Данные о плотной шерстяной одежде добавились к другим находкам, уже ставящим под сомнение «летнюю» дату катастрофы. В Помпеях ранее обнаруживали осенние плоды, жаровни с остатками топлива в домах и вино в долиях на поздней стадии брожения — признаки, характерные для более позднего сезона.

Совокупность этих фактов формирует все более убедительную картину, что извержение могло произойти осенью — в октябре или ноябре. В такие месяцы ношение теплой шерстяной одежды было вполне естественным, что ставит под сомнение принятую почти два тысячелетия назад дату трагедии.

Ранее в США нашли следы древних собак, переживших мощное извержение вулкана.