На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Подрядчик строительства космодрома Восточный начал выплачивать долги за электроэнергию

Подрядчик строительства Восточного внес первый платеж по долгам за электричество
close
Михаил Климентьев/РИА «Новости»

Подрядчик строительства космодрома Восточный в Амурской области начал погашать долги за электричество. Об этом со ссылкой на дирекцию космодрома сообщает РИА Новости.

По имеющейся информации, подрядчик, компания ООО «ПСО «Казань», внес первый платеж в счет погашения долга за электроэнергию в размере 10 млн рублей. Средства уже отправлены на счета ПАО «ДЭК», о чем в дирекцию космодрома предоставлены подтверждающие документы. Предполагается, что оставшаяся задолженность будет выплачена до конца этого месяца.

5 ноября сообщалось, что космодром Восточный работает в обычном режиме, ограничение электроэнергии никак не коснется строительства стартового комплекса КРК «Ангара».

До этого «Дальневосточная энергетическая компания» (ДЭК) сообщила об ограничениях на поставку электроэнергии на космодром Восточный из-за многомиллионного долга. В компании заявили, что неоднократно обращались к руководству компании-подрядчика «ПСО «Казань» с просьбой оплатить задолженность в 51 млн рублей, но строительная организация игнорирует это требование.

Ранее прокуратура начала проверку из-за пожара у космодрома Восточный.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами