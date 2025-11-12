Подрядчик строительства космодрома Восточный начал выплачивать долги за электроэнергию

Подрядчик строительства Восточного внес первый платеж по долгам за электричество

Подрядчик строительства космодрома Восточный в Амурской области начал погашать долги за электричество. Об этом со ссылкой на дирекцию космодрома сообщает РИА Новости.

По имеющейся информации, подрядчик, компания ООО «ПСО «Казань», внес первый платеж в счет погашения долга за электроэнергию в размере 10 млн рублей. Средства уже отправлены на счета ПАО «ДЭК», о чем в дирекцию космодрома предоставлены подтверждающие документы. Предполагается, что оставшаяся задолженность будет выплачена до конца этого месяца.

5 ноября сообщалось, что космодром Восточный работает в обычном режиме, ограничение электроэнергии никак не коснется строительства стартового комплекса КРК «Ангара».

До этого «Дальневосточная энергетическая компания» (ДЭК) сообщила об ограничениях на поставку электроэнергии на космодром Восточный из-за многомиллионного долга. В компании заявили, что неоднократно обращались к руководству компании-подрядчика «ПСО «Казань» с просьбой оплатить задолженность в 51 млн рублей, но строительная организация игнорирует это требование.

Ранее прокуратура начала проверку из-за пожара у космодрома Восточный.