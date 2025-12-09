На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Корабль «Союз МС-27» готовится спускаться на Землю

Корабль «Союз МС-27» запустил двигатели на торможение перед спуском на Землю
Wikimedia Commons

Экипаж пилотируемого корабля «Союз МС-27» запустил двигатели на торможение перед спуском на Землю после 73-й длительной экспедиции на МКС. Об этом сообщил корреспондент ТАСС из Центра управления полетами.

На борту корабля находятся космонавты Роскосмоса Сергей Рыжиков и Алексей Зубрицкий, а также астронавт NASA Джонатан Ким.

В ходе спуска от аппарата должны отсоединиться бытовой и приборно-агрегатный отсеки — они сгорят в плотных слоях атмосферы вместе с удаляемыми грузами. Там же начнется аэробаллистическое торможение космического корабля.

Сообщается, что в процессе аппарат будет окружен плазменным облаком температурой порядка 2 тыс. градусов, в связи с чем после посадки теплозащитный слой корабля покроется черным цветом. Кроме того, в это время связь с экипажем будет затруднена в течение нескольких минут.

Далее «Союз МС-27» должен выпустить парашюты, после чего на высоте менее метра до земли сработают двигатели мягкой посадки. Приземление ожидается в Казахстане в 08:04 по московскому времени.

Ранее Баканов рассказал о сотрудничестве «Роскосмоса» и НАСА.

