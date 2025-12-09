Российские физики создали всепогодную лазерную связь

Новый тип метеоустойчивой лазерной связи позволит создать всепогодный интернет. Это позволит иметь устойчивое интернет-соединение там, где оптоволокно проложить невозможно, рассказал «Газете.Ru» научный руководитель Национального центра физики и математики (НЦФМ), академик РАН Александр Сергеев.

«Наши ученые выяснили: мы можем сделать беспроводную связь устойчивой, независимо от того, как меняется погода, но для этого надо переходить в другой диапазон длин волн, — это уже не полтора микрона, а 4 микрона, 8 микрон и так далее. И встает сразу несколько вопросов. Первый: есть ли оптические устройства — лазеры, детекторы и тому подобное, с помощью которых это можно сделать? Второй: а какие есть особенности распространения излучения в атмосфере в этих диапазонах?» — говорит Сергеев.

Специалисты Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики (РФЯЦ — ВНИИЭФ — Саров) продемонстрировали в эксперименте, что возможно передавать гигабит в секунду, если применить так называемые квантово-каскадные лазеры.

«Это уже не новый, но пока еще не очень широко внедренный тип лазеров. Физико-технический институт имени Иоффе в последние годы на определенных длинах волн этого излучения поставил несколько мировых рекордов по мощности излучения. Мощность уже такая, что на ее базе можно создать метеоустойчивую беспроводную связь», — рассказал академик.

Выпускать эти устройства может компания «Мостком». По словам Сергеева, в компании видят широкие перспективы у технологии.

