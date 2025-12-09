На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Российские физики создали всепогодную лазерную связь

Академик Сергеев: новый тип лазерной связи позволит создать всепогодный интернет
true
true
true
close
Suwin66/Shutterstock/FOTODOM

Новый тип метеоустойчивой лазерной связи позволит создать всепогодный интернет. Это позволит иметь устойчивое интернет-соединение там, где оптоволокно проложить невозможно, рассказал «Газете.Ru» научный руководитель Национального центра физики и математики (НЦФМ), академик РАН Александр Сергеев.

«Наши ученые выяснили: мы можем сделать беспроводную связь устойчивой, независимо от того, как меняется погода, но для этого надо переходить в другой диапазон длин волн, — это уже не полтора микрона, а 4 микрона, 8 микрон и так далее. И встает сразу несколько вопросов. Первый: есть ли оптические устройства — лазеры, детекторы и тому подобное, с помощью которых это можно сделать? Второй: а какие есть особенности распространения излучения в атмосфере в этих диапазонах?» — говорит Сергеев.

Специалисты Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики (РФЯЦ — ВНИИЭФ — Саров) продемонстрировали в эксперименте, что возможно передавать гигабит в секунду, если применить так называемые квантово-каскадные лазеры.

«Это уже не новый, но пока еще не очень широко внедренный тип лазеров. Физико-технический институт имени Иоффе в последние годы на определенных длинах волн этого излучения поставил несколько мировых рекордов по мощности излучения. Мощность уже такая, что на ее базе можно создать метеоустойчивую беспроводную связь», — рассказал академик.

Выпускать эти устройства может компания «Мостком». По словам Сергеева, в компании видят широкие перспективы у технологии.

Ранее ученый рассказал, почему сильный иммунитет может провоцировать болезнь Альцгеймера.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Как войти на «Госуслуги», чтобы не пришлось скачивать Max
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами